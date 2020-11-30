Новым СберБанк Онлайном воспользовались более 12 млн человек

Обновленная веб-версия доступна всем пользователям по умолчанию



Интернет-банк от Сбера изменился всего несколько месяцев назад — в апреле 2020 года — но уже больше 12 миллионов пользователей оценили эти перемены. Клиентам стали доступны новые функции, значительно изменился дизайн, интерфейс и был полностью пересмотрен клиентский путь. СберБанк Онлайн одинаково хорошо работает на компьютере, планшете и смартфоне.



В новой версии:

- появился каталог — теперь там собраны все продукты банка и партнёров, а также персонализированные предложения для каждого клиента;

- начал работать поиск — теперь можно искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска;

- добавлено меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам;

- на главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.



- Все наши изменения так или иначе направлены на то, чтобы пользователям было с нами удобно. И мы с уверенностью можем сказать, что после обновления веб-версии СберБанк Онлайн клиентам стало ещё проще совершать необходимые им ежедневные банковские операции в любом канале банка, - рассказал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка.



С августа 2020 года новая веб-версия СберБанк Онлайн доступна всем пользователям по умолчанию.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.