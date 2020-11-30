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С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД

С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприниматели Улан-Удэ должны выбрать иной налоговый режим

Со следующего года улан-удэнские организации и индивидуальные предприниматели, применявшие единый налог на вмененный доход, могут выбрать из трёх вариантов специальных режимов налогообложения:
– упрощённая система налогообложения;
– патентная система налогообложения, если индивидуальные предприниматели привлекают при осуществлении своей деятельности не более 15 работников;
– применение налога на профессиональный доход. Плательщиками этого режима могут стать предприниматели без наёмных работников, если ими оказываются услуги (реализуются товары) собственного производства.

При переходе на любой специальный налоговый режим необходимо подать заявление в установленный для этого срок. Уведомление (заявление) о выбранном режиме налогообложения можно подать разными способами: через Личный кабинет ИП, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), почтовым отправлением с описью вложения, лично посетив инспекцию.

Отметим, налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим (УСН, ПСН, НПД) в установленные для этого сроки, автоматически будут переведены с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Чтобы облегчить плательщикам ЕНВД выбор нового режима налогообложения, на сайте ФНС России создан раздел «Вместо ЕНВД: Какой налоговый режим выбрать?». Точка входа в раздел расположена на главной странице сайта. Также можно воспользоваться сервисом «Выбор подходящего режима налогообложения», который размещен на сайте ФНС России, в разделе «Сервисы и госуслуги».

Администрация Улан-Удэ предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям города своевременно уведомить налоговые органы о выборе налогового режима налогообложения при переходе с ЕНВД. Об этом сообщает городское управление по информационной политике.
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