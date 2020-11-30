Олег Дерипаска построил третий медцентр в Иркутской области

Бизнес, Фото: правительство Иркутской области

Строительство медцентра было завершено в рекордно короткие сроки



В городе Шелехове в Иркутской области открыт медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и сибирский промышленник и меценат Олег Дерипаска.



В марте они приняли решение о необходимости строительства в Иркутской области трёх медицинских центров – в Шелехове, Тайшете и Братске. В Тайшете и Братске центры уже работают. В Шелехове строительство также завершено в рекордно короткие сроки, учреждение оснащено самым современным оборудованием.



- Сегодня мы открываем новый модульный корпус инфекционного отделения для пациентов с внебольничной пневмонией. Средства на его строительство в размере 550 миллионов рублей выделила компания РУСАЛ. Отделение сможет принимать до 120 человек, - заявил на церемонии открытия Игорь Кобзев.



Отдельные слова благодарности глава региона адресовал добровольцам – студентам шелеховского филиала Иркутского техникума архитектуры и строительства, Иркутского энергетического колледжа, работникам Иркутского алюминиевого завода, ДК «Металлург» и одноименного спорткомплекса. Волонтёры очень помогли в подготовке корпуса к сдаче.



В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых тяжёлых больных. Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения лёгких не переводить в реанимацию. В здании оборудовано приёмно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Будут действовать кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции лёгких.



Лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.



Модульный корпус в Шелехове будет рассматриваться как основной резервный госпиталь и центр использования передовых технологий для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, рассматривается вопрос об организации на базе центра дополнительной лаборатории для проведения тестов и учреждения для переобучения врачей c отдалённых территорий региона, работающих с пациентами с COVID-19, сообщили в пресс-службе областного правительства.

