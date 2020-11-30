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Сбер выступил разработчиком сервисов для экспортёров

Сбер выступил разработчиком сервисов для экспортёров
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Российские экспортёры получат цифровой доступ к госуслугам

Запущена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» Российского экспортного центра (РЭЦ), которая даёт российским экспортёрам цифровой доступ к госуслугам. Сбер стал проектировщиком и разработчиком четырёх сервисов, которые стали доступны предпринимателям на первом этапе. В будущем «Одно окно» будет активно развиваться и постепенно наполняться новыми услугами.

Четыре сервиса «Одного окна» это:
- транспортная субсидия (компенсация части затрат на транспортировку продукции промышленности гражданского назначения);
- выставочная субсидия (компенсация части затрат на продвижение продуктов и услуг на международных конгрессно-выставочных мероприятиях и специализированных бизнес-миссиях);
- подтверждение ставки НДС 0% при экспорте товаров;
- таможенное декларирование.

- Запуск новой системы для экспортеров критически важен в текущей ситуации. И мы гордимся, что не только спроектировали данные сервисы, но и курировали их разработку со всеми участниками проекта. В рабочую группу вошли руководители РЭЦ и одиннадцать федеральных органов исполнительной власти, а сам проект удалось реализовать в самые кратчайшие сроки – от первой встречи по проекту до запуска в опытную эксплуатацию прошло всего 8 месяцев, что несомненно является примером лучшего результата по созданию государственных сервисов в стране. Уверен, что каждый из этих сервисов будет востребован, актуален и поможет предпринимателям успешно работать на международных рынках, наращивая объёмы экспорта, - сообщил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Разработчиком сервисов выступила компания СберКорус (входит в экосистему Сбера), которой удалось обеспечить интеграцию с различными федеральными органами исполнительной власти, включая приём, обработку и вынесения решения по заявкам в автоматическом режиме.

Для обеспечения удобства общения экспортёра и различных ведомств реализованы и настроены безбумажные процессы взаимодействия, автоматизирована отчётность по услугам и субсидиям. Разработаны механизмы для формирования представления о возможностях экспортного рынка.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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