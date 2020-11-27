Не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 3,5 % проб
В 2020 году в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии исследовано 113 проб продукции из водных биоресурсов. Это мороженая рыба и рыбное филе, рыбный фарш и изделия из него, моллюски и ракообразные.
- Все исследованные образцы соответствовали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, содержанию гистамина, фосфатов, пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов. Не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 3,5 % исследованных проб, по физико-химическим – 2,6 % проб, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За первый квартал этого года проверено 16 объектов, исследовано 23 образца продукции из водных биоресурсов. Из них две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по массе глазури, нанесённой на мороженную рыбную продукцию.
- В рамках исполнения поручения Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в предприятиях торговли и общественного питания республики отобрано и исследовано 20 образцов рыб лососевых пород. Все пробы соответствовали требованиям нормативной документации, - отметили в ведомстве.
В Бурятии проверили качество рыбы и морепродуктов
Бизнес, Фото:
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