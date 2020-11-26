СберИндекс: россияне уходят из обычных магазинов в онлайн

SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом разделе «Бизнес» представлено изменение объёма ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.





ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.



Аналитики СберИндекса склонны полагать, что так называемая «чёрная пятница», которая пройдёт 27 ноября, окажется достаточно слабой. К этим выводам они пришли, проанализировав подавленную динамику потребительских расходов с 16 по 22 ноября. Изменение составило –9,0% г/г после снижения на 7,7% г/г неделей ранее.Индекс потребительской активности, рассчитываемый на SberIndex.ru, находится ниже 70 пунктов (69 п.). Потребитель «в спячке», а спрос стабилизируется на низких уровнях.Некоторое ухудшение на прошлой неделе аналитики наблюдали в непродовольственной рознице (–4,8% г/г). Нормализуется динамика в категории «Бытовая техника и электроника» (+8,7% г/г после двузначных темпов роста с начала мая, за исключением одной недели). Возможно, подходит к концу массовое обновление домашнего технологического парка потребителей.На 8,4% г/г падают продажи в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» на фоне пандемического ухода покупателей из офлайн-розницы.