Выявлена ненадлежащая работа руководителей обанкроченных предприятий
Прокуратура Бурятии выявила ненадлежащую работу руководителей предприятий-должников с дебиторской задолженностью.
Так, бывший руководитель общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис-М» не передал конкурсному управляющему документацию предприятия. Арбитражный суд республики привлёк его к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего и оштрафовал на 40 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения выявил прокурор Кяхтинского района в действиях бывшего руководителя должника ООО «Кяхтаводхоз» и прокурор Октябрьского района Улан-Удэ в действиях бывшего руководителя ООО «Стройевроком».
В результате принятых Северобайкальским межрайонным прокурором мер к контрагентам перед работниками акционерного общества «Управление строительства Бамтоннельстрой» погашена задолженность по заработной плате на сумму 1,6 млн. рублей.
Кроме того, по должникам-банкротам прокуроры инициировали проверки для решения вопроса о наличии состава преступления. В отношении девяти руководителей компаний-банкротов возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии проверили предприятия-банкроты
Бизнес, Фото:
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