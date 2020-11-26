 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

В Бурятии проверили предприятия-банкроты

В Бурятии проверили предприятия-банкроты
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Выявлена ненадлежащая работа руководителей обанкроченных предприятий

Прокуратура Бурятии выявила ненадлежащую работу руководителей предприятий-должников с дебиторской задолженностью.

Так, бывший руководитель общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис-М» не передал конкурсному управляющему документацию предприятия. Арбитражный суд республики привлёк его к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения выявил прокурор Кяхтинского района в действиях бывшего руководителя должника ООО «Кяхтаводхоз» и прокурор Октябрьского района Улан-Удэ в действиях бывшего руководителя ООО «Стройевроком».

В результате принятых Северобайкальским межрайонным прокурором мер к контрагентам перед работниками акционерного общества «Управление строительства Бамтоннельстрой» погашена задолженность по заработной плате на сумму 1,6 млн. рублей.

Кроме того, по должникам-банкротам прокуроры инициировали проверки для решения вопроса о наличии состава преступления. В отношении девяти руководителей компаний-банкротов возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
банкротство прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проверили предприятия-банкроты
В Бурятии проверили предприятия-банкроты
Бизнес, 26.11.2020
Выявлена ненадлежащая работа руководителей обанкроченных предприятий
Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Бизнес, 25.11.2020
Нарушителей выявили во время ночного рейда
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
Бизнес, 25.11.2020
На срезах цветов был обнаружен западный калифорнийский цветочный трипс
В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
Бизнес, 25.11.2020
Руководитель коммерческих организаций осуждён за хищение бюджетных средств


В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»
В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»
Бизнес, 24.11.2020
В магазине не соблюдались положенные антиковидные меры
Партию чёрной икры изъяли на посту в Слюдянке
Партию чёрной икры изъяли на посту в Слюдянке
Бизнес, 24.11.2020
Икра обнаружена при досмотре грузовика, следующего в Москву
В Улан-Удэ мобильные бригады ищут открытые кафе
В Улан-Удэ мобильные бригады ищут открытые кафе
Бизнес, 24.11.2020
Только сегодня с утра проверили сотни предприятий торговли
Предприниматели Бурятии регистрируют бизнес онлайн
Предприниматели Бурятии регистрируют бизнес онлайн
Бизнес, 24.11.2020
Сбербанк расширяет список партнёров по запуску бизнеса
В Улан-Удэ продавали поддельные часы «Patek Philippe»
В Улан-Удэ продавали поддельные часы «Patek Philippe»
Бизнес, 24.11.2020
Часы были куплены на рынке, а затем продавались в торговом центре
В Улан-Удэ на три месяца прикрыли «Чаплин»
В Улан-Удэ на три месяца прикрыли «Чаплин»
Бизнес, 24.11.2020
В ресто-клубе «Чаплин» выявили нарушения антиковидных мер
Сбербанк ввёл комиссию за переводы. Почему, как, что изменилось?
Сбербанк ввёл комиссию за переводы. Почему, как, что изменилось?
Бизнес, 24.11.2020
Изменения в тарифной политике Сбербанка сделали процесс перевода денег удобнее
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли «М-Видео»
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли «М-Видео»
Бизнес, 24.11.2020
Сотрудники магазина не использовали маски
В Улан-Удэ выставили на продажу «Шашлыкoff»
В Улан-Удэ выставили на продажу «Шашлыкoff»
Бизнес, 23.11.2020
На продажу выставлены два улан-удэнских гриль-бара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^