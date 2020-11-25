 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

«Не отправить на удалёнку»: В Улан-Удэ заработали мясные ярмарки

«Не отправить на удалёнку»: В Улан-Удэ заработали мясные ярмарки
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом РБ
Они проходят на пяти торговых площадках

Сегодня, 25 ноября в пяти торговых точках Улан-Удэ - «Центральный рынок», «Стимул», «Фортуна», «Capital Mall», «Крестьянский» - открылись мясные ярмарки. В них принимают участие сельхозтоваропроизводители практически из всех районов республики, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

Проведение мясной ярмарки долго оставалось под вопросом из-за ситуации с коронавирусом.

- Мы объективно понимаем, что проведение ярмарки необходимо. Во-первых, у населения есть высокая потребность в мясной продукции. Все запасаются мясом впрок. Важно, чтобы это не происходило стихийно, а под пристальным контролем всех служб и ведомств, отвечающих за безопасность продукции. Во-вторых, для многих наших фермеров мясная ярмарка – это итог года по доходам. Им важно реализовать свою продукцию. Это актуально ведь, многие предприятия закрылись из-за ковида. Сельское хозяйство – это непрерывный процесс производства, который мы не можем отправить на «удалёнку», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Булат Цыренжапов.

Он подчеркнул, что на всех торговых точках созданы условия для проведения мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами: социальная дистанция, масочный режим, термометрия.

На ярмарках широко представлен весь ассортимент мясной продукции: говядина и свинина, конина и баранина. Большим спросом пользуются и субпродукты. Так, фермеры из Иволгинского района семья Дагаевых участвуют в ярмарке ежегодно. В этом году на площадке Центрального рынка они привезли большой запас экологически чистой мясной продукции.

- Говядина, свинина, кровяная колбаса и др. - сегодня на прилавке. Для нас участие в ярмарке – это необходимость, т.к. это для нас самый главный доход за весь год. Мы очень рады, что в итоге ярмарку разрешили провести и мы можем реализовать продукцию в течение пяти дней, - поделилась Саяна Дагаева.

Ярмарка будет работать до 29 ноября.


ярмарка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Бизнес, 25.11.2020
Нарушителей выявили во время ночного рейда
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
Бизнес, 25.11.2020
На срезах цветов был обнаружен западный калифорнийский цветочный трипс
В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
Бизнес, 25.11.2020
Руководитель коммерческих организаций осуждён за хищение бюджетных средств


В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»
В Улан-Удэ Роспотребнадзор закрыл «Хамид»
Бизнес, 24.11.2020
В магазине не соблюдались положенные антиковидные меры
Партию чёрной икры изъяли на посту в Слюдянке
Партию чёрной икры изъяли на посту в Слюдянке
Бизнес, 24.11.2020
Икра обнаружена при досмотре грузовика, следующего в Москву
В Улан-Удэ мобильные бригады ищут открытые кафе
В Улан-Удэ мобильные бригады ищут открытые кафе
Бизнес, 24.11.2020
Только сегодня с утра проверили сотни предприятий торговли
Предприниматели Бурятии регистрируют бизнес онлайн
Предприниматели Бурятии регистрируют бизнес онлайн
Бизнес, 24.11.2020
Сбербанк расширяет список партнёров по запуску бизнеса
В Улан-Удэ продавали поддельные часы «Patek Philippe»
В Улан-Удэ продавали поддельные часы «Patek Philippe»
Бизнес, 24.11.2020
Часы были куплены на рынке, а затем продавались в торговом центре
В Улан-Удэ на три месяца прикрыли «Чаплин»
В Улан-Удэ на три месяца прикрыли «Чаплин»
Бизнес, 24.11.2020
В ресто-клубе «Чаплин» выявили нарушения антиковидных мер
Сбербанк ввёл комиссию за переводы. Почему, как, что изменилось?
Сбербанк ввёл комиссию за переводы. Почему, как, что изменилось?
Бизнес, 24.11.2020
Изменения в тарифной политике Сбербанка сделали процесс перевода денег удобнее
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли «М-Видео»
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли «М-Видео»
Бизнес, 24.11.2020
Сотрудники магазина не использовали маски
В Улан-Удэ выставили на продажу «Шашлыкoff»
В Улан-Удэ выставили на продажу «Шашлыкoff»
Бизнес, 23.11.2020
На продажу выставлены два улан-удэнских гриль-бара

В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»
В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»
Бизнес, 23.11.2020
Организатор подпольной вечеринки уже установлен
Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии
Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии
Бизнес, 23.11.2020
Разработку оценил глава республики Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^