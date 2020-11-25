Они проходят на пяти торговых площадках
Сегодня, 25 ноября в пяти торговых точках Улан-Удэ - «Центральный рынок», «Стимул», «Фортуна», «Capital Mall», «Крестьянский» - открылись мясные ярмарки. В них принимают участие сельхозтоваропроизводители практически из всех районов республики, сообщает минсельхозпрод Бурятии.
Проведение мясной ярмарки долго оставалось под вопросом из-за ситуации с коронавирусом.
- Мы объективно понимаем, что проведение ярмарки необходимо. Во-первых, у населения есть высокая потребность в мясной продукции. Все запасаются мясом впрок. Важно, чтобы это не происходило стихийно, а под пристальным контролем всех служб и ведомств, отвечающих за безопасность продукции. Во-вторых, для многих наших фермеров мясная ярмарка – это итог года по доходам. Им важно реализовать свою продукцию. Это актуально ведь, многие предприятия закрылись из-за ковида. Сельское хозяйство – это непрерывный процесс производства, который мы не можем отправить на «удалёнку», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Булат Цыренжапов.
Он подчеркнул, что на всех торговых точках созданы условия для проведения мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами: социальная дистанция, масочный режим, термометрия.
На ярмарках широко представлен весь ассортимент мясной продукции: говядина и свинина, конина и баранина. Большим спросом пользуются и субпродукты. Так, фермеры из Иволгинского района семья Дагаевых участвуют в ярмарке ежегодно. В этом году на площадке Центрального рынка они привезли большой запас экологически чистой мясной продукции.
- Говядина, свинина, кровяная колбаса и др. - сегодня на прилавке. Для нас участие в ярмарке – это необходимость, т.к. это для нас самый главный доход за весь год. Мы очень рады, что в итоге ярмарку разрешили провести и мы можем реализовать продукцию в течение пяти дней, - поделилась Саяна Дагаева.
Ярмарка будет работать до 29 ноября.
«Не отправить на удалёнку»: В Улан-Удэ заработали мясные ярмарки
Бизнес, Фото:
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