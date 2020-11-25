Нарушителей выявили во время ночного рейда
Во время ночных проверок в Иркутске полицейские выявили бар, четыре раза нарушивший ограничительные меры, связанные с эпидемиологической обстановкой.
Персонал диско-бара в Правобережном округе Иркутска вёл приём посетителей, в зале находились не менее 20 человек, распивались спиртные напитки, работала кухня, танцпол.
- По данному факту составлен протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ранее в отношении руководителя заведения, индивидуального предпринимателя, также неоднократно составлялись материалы за аналогичное административное правонарушение. В настоящее время они находятся на рассмотрении в суде, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Меры по контролю за соблюдением вынужденных ограничений, связанных с пандемией, продолжаются. Ночью полицейские проверяют заведения общественного питания, которые на основании указов губернатора должны ограничить работу после 23 часов. Также сотрудники полиции проверяют общественный транспорт, места скопления людей, торговые объекты и напоминают людям о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в прошлую пятницу прогремела вечеринка в гриль-баре «Фабрика». Вскоре был установлен организатор вечеринки, возбуждено административное производство.
Иркутский бар четыре раза нарушал антиковидные меры
Бизнес, Фото:
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