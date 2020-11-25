В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

На срезах цветов был обнаружен западный калифорнийский цветочный трипс



Госинспектор управления Россельхознадзора 18 ноября провёл в рейд в салоне цветов в Иркутске. На срезах хризантем из Нидерландов был выявлен карантинный объект - западный калифорнийский цветочный трипс.



- Факт обнаружения живой самки карантинного вредителя подтверждается заключением карантинной экспертизы, - отметили в управлении по Иркутской области и Бурятии.



Зараженная партия цветов (восемь штук) изъята и уничтожена.



- В отношении владельца зараженных цветов будут приняты меры в рамках действующего законодательства РФ, - добавили в ведомстве.

