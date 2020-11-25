На срезах цветов был обнаружен западный калифорнийский цветочный трипс
Госинспектор управления Россельхознадзора 18 ноября провёл в рейд в салоне цветов в Иркутске. На срезах хризантем из Нидерландов был выявлен карантинный объект - западный калифорнийский цветочный трипс.
- Факт обнаружения живой самки карантинного вредителя подтверждается заключением карантинной экспертизы, - отметили в управлении по Иркутской области и Бурятии.
Зараженная партия цветов (восемь штук) изъята и уничтожена.
- В отношении владельца зараженных цветов будут приняты меры в рамках действующего законодательства РФ, - добавили в ведомстве.
В Иркутске уничтожили заражённые голландские хризантемы
Бизнес, Фото:
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