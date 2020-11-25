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В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн

В Улан-Удэ коммерсанта осудили за мошенничество почти в 4 млн
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Руководитель коммерческих организаций осуждён за хищение бюджетных средств

В Улан-Удэ генеральный директор двух обществ с ограниченной ответственностью признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Осуждённый является руководителем предприятий, основной вид деятельности которых поставка сельскохозяйственной техники и производство сельскохозяйственной продукции. В суде установлено, что в 2016 году одно из обществ реализовало другому в качестве новых два разукомплектованных, бывших в употреблении зерноуборочных комбайна.

Покупатель как производитель сельскохозяйственной продукции обратился в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики за предоставлением субсидии в размере 50% от понесённых затрат на покупку техники.

- Сотрудники министерства, не осведомлённые о преступных намерениях подсудимого, на основании представленных документов приняли решение о выплате субсидии. В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» обществу выплачена субсидия в размере 3 млн 375 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Однако по условиям предоставления субсидий затраты возмещаются на приобретение сельскохозяйственной техники не бывшей в употреблении.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.


прокуратура мошенничество
 
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