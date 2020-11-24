Предприниматели Бурятии регистрируют бизнес онлайн

Сбербанк расширяет список партнёров по запуску бизнеса



Более 80 новых предпринимателей Бурятии ежемесячно регистрируют свой бизнес дистанционно с помощью сервиса – «Деловая среда». Данную услугу можно получить в офисах Сбербанка и через партнёров банка.



- В Бурятии более 30 компаний – официальных партнёров, в их числе центр «Мой бизнес» и широкий перечень бухгалтерских и консалтинговых компаний. Они присоединились к партнёрской программе и совместно со Сбербанком делают запуск бизнеса проще и доступнее. Процесс оформления, не считая периода ожидания решения от налоговой службы и регистрации бизнеса, займёт не более часа. Отмечу, что число компаний-партнёров постоянно расширяется, - сообщила Ольга Хингелова, начальник управления продаж малому бизнесу Бурятского отделения Сбербанка.



Для клиентов Сбербанка сервис работает бесплатно. Услуга действует для регистрации в качестве ИП или создания общества с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем.



- Юридически оформить регистрацию бизнеса можно за один визит в Сбербанк, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счёта не взимаются, - пояснили в пресс-службе Сбербанка. - При регистрации бизнеса в отделении Сбербанка потребуется пакет документов: паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, а также смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учётная запись в Сбербанк Онлайн. Открытие счёта в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.





