Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии

Разработку оценил глава республики Алексей Цыденов



Сбер и эксперты аналитической компании «Strategy Partners» презентовали главе Бурятии Алексею Цыденову стратегию и дорожную карту развития туризма в республике. Разработка Дорожной карты проводилась в рамках реализации соглашения о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма республики, подписанного Сбербанком и правительством в декабре 2019 года.



По итогам презентации Алексей Цыденов попросил доработать стратегию.



- Стратегия действительно нужна. Прошу разделить дорожную карту на быстрые и долгосрочные результаты и победы, определить дальнейшие шаги. Сегодня мы принимаем карту и готовы дальше работать совместно для улучшения данного инструмента развития региона, - сообщил глава РБ.



- Сегодня мы делаем важный шаг в развитии туристической отрасли в Бурятии. Несмотря на все трудности 2020 года работа по подготовке дорожной карты продолжалась, были созданы рабочие группы заинтересованных людей – представителей общественных организаций, бизнес-сообществ и власти. В процессе мозговых штурмов участники помогли разработать те решения, которые важны для республики. Хочется сказать большое спасибо, за то, что активно дискутировали, предлагали варианты и способы реализации стратегии, а также за то, что нашли время и силы участвовать в непростой работе по созданию, не побоюсь этого слова, народной стратегии. Ведь только объединившись мы сможем достичь тех результатов, которые заложили в стратегию и дорожную карту. Надеюсь, что она станет серьёзным и важным инструментом для дальнейшего развития туризма в республике, - отметил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



- Если рассматривать преимущества Бурятии, то, в первую очередь, это конкурентоспособные туристические активы, в их числе природные, исторические, спортивные, круизные, деловые, детские и многие другие. Туристический продукт Бурятии, конечно, требует улучшений, чёткой проработки, продвижения и тесного взаимодействия всех структур – власти, муниципалитетов, инвесторов и предпринимателей, - рассказал руководитель АО «StrategyPartnersGroup» Александр Идрисов, презентуя Дорожную карту.



Дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов. В их числе 12 туристических продуктов: «Энергия Байкала», «Путь к Байкалу», «От Байкала до Саян», «Лед Байкала», «Музыка Бурятии», «Наедине с Байкалом», «Музыка Бурятии: сельский туризм», «Искусство Бурятии», «Сплотись на Байкале», «Зарядись на Байкале», «Древние миры Байкала», «Спортивный Байкал», развитие территории Тункинской долины, бухты Безымянная в ОЭЗ «Байкальская гавань», порта Турка для приёма туристических судов. В стратегии выделены туристические зоны, которые более привлекательны для туристов. К ним относятся Тункинская долина и коридор Байкал-Хубсугул, столица Бурятии, ОЭЗ «Байкальская гавань», Горячинск, Максимиха и Святой Нос, а также Северный и Южный Байкал, гора Мамай.



Эксперты «Strategy Partners» показали возможные сценарии и инициативы развития туристических зон с анализом увеличения целевых показателей – турпотока, инвестиций и объёма платных услуг.



В рамках реализации представленной дорожной карты было решено принять участие в декабре 2020 года в презентации туристического потенциала Республики Бурятии в Москве. А в рамках Года Байкала провести в марте 2021 года RoadShow по туризму под брендом «Регион Байкал» (Республика Бурятия и Иркутская область) с презентацией инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов, включающие республиканские меры поддержки для бизнеса.



Справка



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