Предприниматель получил немаленький штраф
В городе Зима Иркутской области перед судом предстал предприниматель, пытавшийся дать взятку полицейскому.
В июне 2019 года полиция пришла в магазин бизнесмена. Выяснилось, что он торговал поддельными товарами с символикой «Найк», «Рибок», «Адидас». После этого мужчина предложил полицейскому деньги, чтобы он не привлёк его к ответственности. Сотрудник от взятки отказался.
Тогда настойчивый предприниматель положил в служебный автомобиль пакет с парой кроссовок и 60 тысячами рублей в них.
- Суд учёл наличие малолетних детей у виновного, а также дачу полных признательных показаний, полное признание вины, раскаяние. В результате суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в Зиминском городском суде.
Приговор вступил в законную силу, штраф осуждённый оплатил полностью.
В Иркутской области бизнесмен пытался дать взятку кроссовками
Бизнес, Фото:
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