 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Иркутской области бизнесмен пытался дать взятку кроссовками

В Иркутской области бизнесмен пытался дать взятку кроссовками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предприниматель получил немаленький штраф

В городе Зима Иркутской области перед судом предстал предприниматель, пытавшийся дать взятку полицейскому.

В июне 2019 года полиция пришла в магазин бизнесмена. Выяснилось, что он торговал поддельными товарами с символикой «Найк», «Рибок», «Адидас». После этого мужчина предложил полицейскому деньги, чтобы он не привлёк его к ответственности. Сотрудник от взятки отказался.

Тогда настойчивый предприниматель положил в служебный автомобиль пакет с парой кроссовок и 60 тысячами рублей в них.

- Суд учёл наличие малолетних детей у виновного, а также дачу полных признательных показаний, полное признание вины, раскаяние. В результате суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в Зиминском городском суде.

Приговор вступил в законную силу, штраф осуждённый оплатил полностью.



покушение на дачу взятки должностному лицу
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии
Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии
Бизнес, 23.11.2020
Разработку оценил глава республики Алексей Цыденов
Сбербанк: комиссия за переводы – почему, как, для кого?
Сбербанк: комиссия за переводы – почему, как, для кого?
Бизнес, 20.11.2020
На вопросы отвечает Антон Сергеевич Соколов – Управляющий Бурятским отделением ПАО Сбербанк
В Улан-Удэ нашли работающий, несмотря на запрет, магазин
В Улан-Удэ нашли работающий, несмотря на запрет, магазин
Бизнес, 20.11.2020
В Бурятии выявляют случаи нарушений юридическими лицами режима ограничений
В Бурятии бизнесменов оштрафовали за фрукты
В Бурятии бизнесменов оштрафовали за фрукты
Бизнес, 20.11.2020
Предпринимателей наказали за то, что они не известили о прибытии товара  
Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог
Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог
Бизнес, 20.11.2020
Уполномоченный по правам предпринимателей пообщался с бизнесменами, которые требуют пересмотра указа главы Бурятии и вышли на пикеты в пятницу
В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские
В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские
Бизнес, 20.11.2020
Предприниматели идут на решительные меры
Сбер представил перспективы ИИ на встрече совбезов стран СНГ
Сбер представил перспективы ИИ на встрече совбезов стран СНГ
Бизнес, 20.11.2020
Герман Греф рассказал, как искусственный интеллект меняет мир
В Улан-Удэ в торговом центре работал общепит
В Улан-Удэ в торговом центре работал общепит
Бизнес, 20.11.2020
Нарушителям грозит административная ответственность
Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов
Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов
Бизнес, 19.11.2020
Мясопродукты везли в Амурскую область
В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»
В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»
Бизнес, 19.11.2020
В магазине выявлены антиковидные нарушения
В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день
В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день
Бизнес, 19.11.2020
Собрание бизнесменов на этот прошло около торгового центра «Форум»
Прокуратура Бурятии начала проверку после протестов бизнесменов
Прокуратура Бурятии начала проверку после протестов бизнесменов
Бизнес, 19.11.2020
Прокуратура проверит доводы бизнесменов, просящих открытия торговли
СберМобайл запустил eSIM в мобильном приложении Сбербанк Онлайн
СберМобайл запустил eSIM в мобильном приложении Сбербанк Онлайн
Бизнес, 19.11.2020
Виртуальная сим-карта не привязана к определенному оператору связи
В Бурятии торговали мясом без документов
В Бурятии торговали мясом без документов
Бизнес, 19.11.2020
Продукция помещена на ответственное хранение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^