В Иркутской области бизнесмен пытался дать взятку кроссовками

Предприниматель получил немаленький штраф



В городе Зима Иркутской области перед судом предстал предприниматель, пытавшийся дать взятку полицейскому.



В июне 2019 года полиция пришла в магазин бизнесмена. Выяснилось, что он торговал поддельными товарами с символикой «Найк», «Рибок», «Адидас». После этого мужчина предложил полицейскому деньги, чтобы он не привлёк его к ответственности. Сотрудник от взятки отказался.



Тогда настойчивый предприниматель положил в служебный автомобиль пакет с парой кроссовок и 60 тысячами рублей в них.



- Суд учёл наличие малолетних детей у виновного, а также дачу полных признательных показаний, полное признание вины, раскаяние. В результате суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в Зиминском городском суде.



Приговор вступил в законную силу, штраф осуждённый оплатил полностью.







