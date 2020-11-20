В Бурятии бизнесменов оштрафовали за фрукты

Предпринимателей наказали за то, что они не известили о прибытии товара
Россельхознадзор выявил нарушение закона о карантине растений в городе Северобайкальск. Здесь в торговых павильонах продуктового рынка ИП Мирзозода, ИП Саймуродов, ООО «Мегаполис» не известили территориальное управление о прибытии партии свежих фруктов, свежих овощей, сушёных фруктов, орехов, круп, муки.
- Неуведомление надзорного органа о доставке подкарантинной продукции препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу проникновения и распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии.
В адрес ООО «Мегаполис» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения карантина растений.
В отношении предпринимателей возбуждены административные дела, наложены штрафы.
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Бизнес, Фото:
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