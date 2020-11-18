В кафе в Бурятии обнаружили курятину без документов

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Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукция помещена на ответственное хранение

В кафе в городе Северобайкальск в Бурятии Россельхознадзор провёл внеплановую проверку. Выяснилось, что в кафе хранилось 23 кг куриной продукции, которую планировали переработать, без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением.

Кроме того, установлен факт несвоевременного гашения документации в ФГИС «Меркурий».

В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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