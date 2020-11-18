В кафе в Бурятии обнаружили курятину без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Продукция помещена на ответственное хранение



В кафе в городе Северобайкальск в Бурятии Россельхознадзор провёл внеплановую проверку. Выяснилось, что в кафе хранилось 23 кг куриной продукции, которую планировали переработать, без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением.



Кроме того, установлен факт несвоевременного гашения документации в ФГИС «Меркурий».



В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

