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Сбер провел Digital Day для компании «Фармасинтез»

Сбер провел Digital Day для компании «Фармасинтез»
Бизнес, 
Банк представил современные цифровые продукты и сервисы для бизнеса

Сбер провел Digital Day для топ-менеджеров «Фармасинтез», в ходе которого были презентованы последние разработки экосистемы банка. Мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Digital Day (Цифровой день) — специальное мероприятие для корпоративных клиентов банка, на котором банк представляет современные цифровые продукты и сервисы для бизнеса, направленные на оптимизацию и повышение эффективности операционной деятельности компаний.

В ходе мероприятия для ГК «Фармасинтез» были представлены решения, повышающие операционную эффективность компании: аутсорсинг бизнес-процессов от СберРешений; эффективность процессов от Корус Консалтинг СНГ; умная эксплуатация объектов от Современных технологий. Участники конференции подняли вопросы IT-трансформации: вместе со SberCloud обсудили облачные решения для бизнеса, а с Группой ЦРТ — распознавание голоса, запись, анализ и идентификацию.

- С «Фармасинтез» нас связывают долгие годы партнёрства, и не так давно мы подписали соглашение, которое будет способствовать развитию фарминдустрии в нашей стране. Работая вместе, мы обеспечим увеличение экспорта лекарств, внедрим инновационные технологии в процесс производства и ускорим цифровизацию всего направления. Одна из глобальных целей нашего банка — помочь российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень. Для этого мы запустили более 250 важных и актуальных для бизнеса сервисов, которые мы традиционно презентуем нашим клиентам на регулярной основе в формате «цифровых дней», - заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

- Наша компания всегда стремится активно внедрять инновации в процесс производства лекарственных препаратов и бизнес-процесс. И сегодня мы с интересом погрузились в изучение современных решений экосистемы Сбербанка. Мы много наслышаны о её интересных разработках и будем рады, если новые знания помогут в развитии технологий операционной деятельности «Фармасинтеза», - сообщил Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез».

- Для Иркутского региона, где работает несколько предприятий компании «Фармасинтез», чрезвычайно важен вопрос быстрейшей цифровизации всех отраслей экономики. И мы рады сегодня поделиться с нашим партнёром всеми новейшими разработками и технологиями, которые успешно сегодня работают в нашем банке, а также созданы партнёрами экосистемы Сбера. Уверен, что «Цифровой день» станет ещё одной страницей в развитии нашего сотрудничества, в развитии новых возможностей, - отметил Александр Абрамкин, председатель Байкальского Банка Сбербанка.

14 октября 2020 года Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Фармасинтез». Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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