Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

В программе мероприятия запланированы мастер-классы
19 ноября 2020 года Байкальский банк Сбербанка проведет онлайн-конференцию для предпринимателей «Сбер для бизнеса». В рамках встречи будут обсуждаться актуальные вопросы организации бизнес-процессов в регионах, в том числе вопросы взаимодействия и партнёрства со Сбербанком.
В программе мероприятия, которое состоится в удалённом формате на платформе Zoom, запланированы различные мастер-классы, среди них:
- «Как зарегистрировать бизнес и открыть счёт – быстро, просто, бесплатно»;
- «Проактивная работа банка по направлению комплаенс»;
- «Логистика нового уровня доступности»;
- «Как избежать ограничения операций по счёту».
О трансформации бренда Сбера расскажет Алексей Забродин, исполнительный директор управления развития бренда, департамент маркетинга и коммуникаций, ПАО Сбербанк (г. Москва). Руководители ведущих направлений работы банка с бизнес-организациями ответят на вопросы участников конференции, на практических примерах расскажут о возможностях взаимодействия бизнес-организаций с банком.
- Современный мир предполагает постоянное развитие как для личности, так и для организаций. И теперь из-за своей трансформации Сбер предлагает своим партнёрам ещё больше новых возможностей и готов делиться удачным опытом и практиками. На онлайн-встрече спикеры затронут «горячие темы» и расскажут, как применять новые инструменты для работы бизнеса в условиях пандемии, - рассказал Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка.
Конференция «Сбер для бизнеса» состоится 19.11.2020 г. с 14 до 16 часов (время местное) на онлайн-платформе Zoom. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться в конференции можно по ссылке http://sberbussiness/org или QR-коду:
Для участия в конференции необходимо пройти по ссылке https://us02web.zoom.us/j/84814505067 или QR-коду:
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию
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