 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 ноября

12 ноября

Популярное

В лесоматериалах из Улан-Удэ обнаружили личинок волосогрызок

В лесоматериалах из Улан-Удэ обнаружили личинок волосогрызок
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушителям выданы предписания

В древесине двух организаций из Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинных вредных организмов.

В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Регион Транс» и ИП Мариев, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача (в народе его ещё называют волосогрызкой).

В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы.

Выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассмотрят вопрос о закрытии кафе и ТРЦ
В Бурятии рассмотрят вопрос о закрытии кафе и ТРЦ
Бизнес, 12.11.2020
В Бурятии могут принять новые крупные ограничительные меры
Сбер финансирует проекты возобновляемой энергетики
Сбер финансирует проекты возобновляемой энергетики
Бизнес, 12.11.2020
Также банк стремится минимизировать своё энергопотребление
Сбер в России говорит на узбекском и таджикском языках
Сбер в России говорит на узбекском и таджикском языках
Бизнес, 12.11.2020
В офисах банка доступны презентации продуктов и сервисов на 6 языках
Сбер рассказал, как будет праздновать свой день рождения
Сбер рассказал, как будет праздновать свой день рождения
Бизнес, 11.11.2020
179-ю годовщину Сбер отметит традиционной акцией для своих клиентов
Программа лояльности «СберСпасибо» празднует день рождения
Программа лояльности «СберСпасибо» празднует день рождения
Бизнес, 11.11.2020
Девятилетие она отмечает недельной акцией для своих клиентов
В Чите взялись за снос киосков-самоволок
В Чите взялись за снос киосков-самоволок
Бизнес, 10.11.2020
Собственника незаконно установленного киоска через суд обязали его демонтировать
В Бурятии владельцы аттракционов получат компенсации
В Бурятии владельцы аттракционов получат компенсации
Бизнес, 10.11.2020
Предпринимателям возместят затраты на «коммуналку»
Предприятия Бурятии допустили свыше тысячи «ковидных» нарушений
Предприятия Бурятии допустили свыше тысячи «ковидных» нарушений
Бизнес, 10.11.2020
Результаты работы мобильных групп хорошо видны, считает зампред правительства Бурятии  
Сбер запустил сервис СберУслуги
Сбер запустил сервис СберУслуги
Бизнес, 09.11.2020
На платформе будут представлены только мастера, прошедшие проверку через Сбер ID
Сбербанк готовится отметить свое 179-летие
Сбербанк готовится отметить свое 179-летие
Бизнес, 09.11.2020
Акция «Зелёный день» пройдёт как альтернатива «Чёрной пятнице»
Бизнесмена в Бурятии наказали на негашение документов
Бизнесмена в Бурятии наказали на негашение документов
Бизнес, 09.11.2020
О нарушении сообщил Россельхознадзор
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
Бизнес, 09.11.2020
Яблочный сок из Читы уже поставляют в другие регионы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^