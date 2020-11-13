В лесоматериалах из Улан-Удэ обнаружили личинок волосогрызок

Нарушителям выданы предписания



В древесине двух организаций из Улан-Удэ специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинных вредных организмов.



В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Регион Транс» и ИП Мариев, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача (в народе его ещё называют волосогрызкой).



В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы.



Выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

