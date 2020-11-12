Сбер в России говорит на узбекском и таджикском языках

В офисах банка доступны презентации продуктов и сервисов на 6 языках



Сбер делает свои услуги доступными для клиентов, не владеющих русским языком. Именно поэтому операторы Сбербанка говорят по-английски — для этого нужно нажать цифру 9. При этом банк не ограничивается двумя языками. Так, клиенты банка, позвонив в контактный центр, сегодня могут услышать приветствие на узбекском и таджикском языках.



В офисах банка не говорящим по-русски клиентам доступны презентации по наиболее распространённым продуктам и сервисам на английском, узбекском, таджикском, китайском, японском и корейском языках.



Меню устройств самообслуживания переведено на девять языков, среди которых: английский, узбекский, таджикский, китайский, немецкий, французский, итальянский, испанский и финский.



Кроме того, уже 95% устройств самообслуживания Сбербанка — бесконтактные, карту или любой гаджет с поддержкой NFC достаточно приложить к NFC-считывателю (он отмечен значком трёх волн) и ввести ПИН-код.



При заказе новой банковской карты можно выбрать для нанесения на неё изображение с видами Узбекистана, Таджикистана, например площадь Регистан в Самарканде или дворец «Кохи Навруз» в Душанбе, и других стран СНГ.



- Мы хотим снять языковой барьер при использовании наших услуг и поэтому ведём системную работу по переводу различных каналов обслуживания на иностранные языки. Удобство взаимодействия с банком — один из основных приоритетов нашей работы. Мы планируем и в дальнейшем повышать доступность наших сервисов благодаря расширению списка языков, на которых они предоставляются, - сообщила Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.



Адаптация различных каналов предоставления банковских услуг для клиентов, не владеющих русским языком, не ограничивается переводом информации на иностранные языки. Уже несколько лет банк развивает систему мгновенных трансграничных денежных переводов между Россией и странами ближнего зарубежья. Так, гражданам Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии такие переводы доступны в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», причём перевести деньги можно по номеру телефона, даже не зная номера банковской карты получателя. Кроме того, жители данных стран также могут пополнять в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» баланс зарубежных сотовых операторов без комиссии.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.

