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В Чите взялись за снос киосков-самоволок

В Чите взялись за снос киосков-самоволок
Бизнес,  Фото:75.ru
Собственника незаконно установленного киоска через суд обязали его демонтировать

В Чите специалисты департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края выявили самовольно установленный киоск по улице ул. Ярославского, 49б.

Незаконно установленный объект демонтировали.

- В схеме администрации Читы перечислены места на территории города, на которых допускается размещение временных объектов, размещение в иных местах не допускается. Данная торговая точка на схеме городской администрации отсутствует. Размещение нестационарных объектов в неустановленном месте может препятствовать эксплуатации инженерных сетей, перекрывать установленное движение граждан, закрывать дорожные знаки, представлять опасность для населения, - сообщили в департаменте государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Поскольку владелец объекта добровольно отказался освободить земельный участок от объекта, департамент обратился с исковым заявлением в суд. После судебного разбирательства собственника объекта обязали демонтировать киоск и передать земельный участок департаменту.

В результате работы судебных приставов киоск демонтирован, земельный участок передан департаменту.

С 2017 года в Забайкалье было снесено более 40 киосков. С начала 2020 года демонтировали девять таких объектов. Помимо киоска в микрорайоне Северный, снесены объекты рядом с домом 50 по улице Бабушкина, по улице Кайдаловской, 4, на Карповском тракте, 31, по улице Ползунова, 27, на перекрестке улиц Кирова – Ленина и по улице Шилова, 93, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
самовольные постройки
 
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