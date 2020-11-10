 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 ноября

09 ноября

Популярное

Председатель Байкальского банка обсудил с главой Бурятии цифровизацию региона

Председатель Байкальского банка обсудил с главой Бурятии цифровизацию региона
Бизнес, 
Также на встрече говорили о развитии туризма

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Ключевой повесткой встречи стали вопросы цифровизации региона и развитие туризма. На встрече также присутствовали управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов и профильные министры республики.
В первую очередь стороны обсудили цифровизацию медицинской отрасли в регионе и ход реализации совместных проектов в этой сфере в 2020 году.

- В июле этого года на базе республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко стартовал пилот по дистанционному ведению пациентов с хронической патологией (артериальная гипертензия и сахарный диабет) с использованием платформы СберЗдоровье. Сегодня 1620 пациентов находятся в базе мониторинга, в т.ч. 965 пациентов с артериальной гипертензией и 667 с сахарным диабетом, в пилоте задействованы и врачи больницы - 3 эндокринолога и 3 кардиолога. Ещё на территории Бурятии запущена услуга Voice2med на базе городской поликлиники №2. Данный сервис создан для голосового заполнения медицинской документации во время приёма пациентов, автоматизации записи пациентов на прием с помощью технологий распознавания и синтеза речи, экстренной связи с врачом и оповещения пациентов, - рассказал Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

В августе банк передал республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко медицинское оборудование с искусственным интеллектом для диагностирования пневмонии по снимкам компьютерной томографии (КТ). Оборудование может фиксировать незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, и указывать объём и степень поражений лёгких. Сегодня модель активно используется медиками, только за последние три недели оборудование проанализировало 500 снимков, подобная синергия работы даёт двойную читку снимков, что повышает качество работы и проведённых анализов.

По итогу положительных результатов внедрённых пилотов руководители обсудили возможности введения комплексного телемедицинского решения (КТР) для сопровождения пациентов с COVID-19. Проект позволит с помощью платформы СберЗдоровье сопровождать пациентов после постановки диагноза врачом.

- Система сопровождения пациентов с COVID-19, лечащихся на дому, будет запущена на месяц в пилотном режиме пока что в двух поликлиниках Улан-Удэ. Прошу Минздрав отработать после апробации варианты распространения СберЗдоровья для больных ковид на все поликлиники. Нам необходимо снять нагрузку с операторов колл-центра и врачей по ежедневному массовому обзвону пациентов, - сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Ещё одна тема рабочей встречи — развитие сферы туризма в Бурятии. В рамках реализации соглашения о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма республики, подписанного Сбербанком и правительством в декабре 2019 года, эксперты аналитической компании «Strategy Partners» готовят дорожную карту. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, презентацию итоговой дорожной карты запланировали на ноябрь 2020 года.

- В декабре планируется питчинг сессия Бурятии в Москве. На ней будет представлен путеводитель путешествий по республике. Данный путеводитель будет реализовываться в федеральных торговых сетях в крупных городах России. Также в Москве подведут итоги запуска Туракселератора Бурятии, который был создан с целью выявления и продвижения новых компаний в республиканском туризме. Байкальский банк принимает участие в данной сессии в качестве эксперта-жюри, - заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Закончил встречу Александр Абрамкин с рассказом о стратегии ESG – Environmental Social Governance (Е – окружающая среда, S – социальная ответственность, G – корпоративное управление). Сбер нацелен на развитие новых «зелёных» социально адаптированных рынков, продуктов и услуг и привлекает своих сотрудников и партнёров к сознательному потреблению. Так, в офисных помещениях банка уже реализовано разделение мусора, установлены специальные урны, а часть отходов, таких как пластик и бумага, регулярно отправляются на переработку. Председатель призвал руководителей республики оценить возможность реализации совместных проектов в направлении ESG.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии владельцы аттракционов получат компенсации
В Бурятии владельцы аттракционов получат компенсации
Бизнес, 10.11.2020
Предпринимателям возместят затраты на «коммуналку»
Сбер запустил сервис СберУслуги
Сбер запустил сервис СберУслуги
Бизнес, 09.11.2020
На платформе будут представлены только мастера, прошедшие проверку через Сбер ID
Сбербанк готовится отметить свое 179-летие
Сбербанк готовится отметить свое 179-летие
Бизнес, 09.11.2020
Акция «Зелёный день» пройдёт как альтернатива «Чёрной пятнице»
Бизнесмена в Бурятии наказали на негашение документов
Бизнесмена в Бурятии наказали на негашение документов
Бизнес, 09.11.2020
О нарушении сообщил Россельхознадзор
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
Бизнес, 09.11.2020
Яблочный сок из Читы уже поставляют в другие регионы
Иркутск стал победителем национальной гостиничной премии
Иркутск стал победителем национальной гостиничной премии
Бизнес, 06.11.2020
Город выиграл номинацию «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»
Сбербанк и «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров
Сбербанк и «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров
Бизнес, 06.11.2020
Первый выпуск показали 5 ноября
Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля
Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля
Бизнес, 06.11.2020
Сбербанк выдал по программе 140 тысяч кредитов на 360 млрд рублей
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Бизнес, 06.11.2020
Проект предоставит качественную связь жителям Арктики и Дальнего Востока
В США скончался известный бизнесмен из Бурятии
В США скончался известный бизнесмен из Бурятии
Бизнес, 06.11.2020
Умершего Виктора Тугутова называют «человеком-эпохой»
Сбер реализует проект «Топливное решение»
Сбер реализует проект «Топливное решение»
Бизнес, 05.11.2020
В Иркутской области партнёрами сервиса стали три крупных топливных компании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^