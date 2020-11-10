Председатель Байкальского банка обсудил с главой Бурятии цифровизацию региона

В первую очередь стороны обсудили цифровизацию медицинской отрасли в регионе и ход реализации совместных проектов в этой сфере в 2020 году.







Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Ключевой повесткой встречи стали вопросы цифровизации региона и развитие туризма. На встрече также присутствовали управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов и профильные министры республики.- рассказал Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.В августе банк передал республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко медицинское оборудование с искусственным интеллектом для диагностирования пневмонии по снимкам компьютерной томографии (КТ). Оборудование может фиксировать незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, и указывать объём и степень поражений лёгких. Сегодня модель активно используется медиками, только за последние три недели оборудование проанализировало 500 снимков, подобная синергия работы даёт двойную читку снимков, что повышает качество работы и проведённых анализов.По итогу положительных результатов внедрённых пилотов руководители обсудили возможности введения комплексного телемедицинского решения (КТР) для сопровождения пациентов с COVID-19. Проект позволит с помощью платформы СберЗдоровье сопровождать пациентов после постановки диагноза врачом.- сообщил глава республики Алексей Цыденов.Ещё одна тема рабочей встречи — развитие сферы туризма в Бурятии. В рамках реализации соглашения о создании и реализации комплексного плана инфраструктурного развития и продвижения туризма республики, подписанного Сбербанком и правительством в декабре 2019 года, эксперты аналитической компании «Strategy Partners» готовят дорожную карту. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, презентацию итоговой дорожной карты запланировали на ноябрь 2020 года.- заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.Закончил встречу Александр Абрамкин с рассказом о стратегии ESG – Environmental Social Governance (Е – окружающая среда, S – социальная ответственность, G – корпоративное управление). Сбер нацелен на развитие новых «зелёных» социально адаптированных рынков, продуктов и услуг и привлекает своих сотрудников и партнёров к сознательному потреблению. Так, в офисных помещениях банка уже реализовано разделение мусора, установлены специальные урны, а часть отходов, таких как пластик и бумага, регулярно отправляются на переработку. Председатель призвал руководителей республики оценить возможность реализации совместных проектов в направлении ESG.осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.— один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.