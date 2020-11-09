 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Сбер запустил сервис СберУслуги

Сбер запустил сервис СберУслуги
Бизнес, 
На платформе будут представлены только мастера, прошедшие проверку через Сбер ID

Сбер запустил сервис СберУслуги — платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки будут застрахованы в экосистеме Сбера. Сейчас сервис активно приглашает к сотрудничеству мастеров во всех городах страны.

С помощью сервиса можно будет выбирать исполнителей для различных видов задач: обучения и образования, красоты и здоровья, ремонта техники, уборки и многих других. СберУслуги позволят пользователям решать свои задачи с помощью мобильного приложения.

- Мы запустили первую в России платформу по заказу услуг с гарантией безопасной сделки. Ключевое преимущество сервиса СберУслуги — официальная сделка между заказчиком и исполнителем с выставлением чека. Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счёт использования страховых продуктов экосистемы Сбера. Сервис СберУслуги кардинально изменит клиентский опыт в сфере заказа услуг. Это новая экономика «от человека к человеку», максимально прозрачный бизнес. Мы предлагаем удобные решения для повседневных задач пользователей, а также поможем тем, кто работает на фрилансе в статусе самозанятого, зарабатывать больше, - рассказал Олег Голубцов, CEO classified-индустрии Сбера.

Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров — оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях.

В СберУслугах представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через Сбер ID, что гарантирует защиту от несанкционированного входа посторонних и иных лиц, предлагающих услуги. Заказчику предоставляется чек, который обеспечит защиту прав потребителя в рамках законодательства РФ. Таким образом, сервис станет безопасным инструментом для поиска и заказа услуг.

Платформа СберУслуги будет полезна и тем, кто работает на себя в статусе самозанятого: репетиторам, мастерам по ремонту, специалистам в области красоты и здоровья и другим. Благодаря сервису можно найти клиентов и получить оплату за выполненную работу. Комиссия с исполнителей в сервисе берётся только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем.

Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем заработает во всех регионах России.

Присоединиться к СберУслугам можно, скачав приложение в Google Play или App Store, а также пройдя регистрацию в сервисе через Сбер ID.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк готовится отметить свое 179-летие
Сбербанк готовится отметить свое 179-летие
Бизнес, 09.11.2020
Акция «Зелёный день» пройдёт как альтернатива «Чёрной пятнице»
Бизнесмена в Бурятии наказали на негашение документов
Бизнесмена в Бурятии наказали на негашение документов
Бизнес, 09.11.2020
О нарушении сообщил Россельхознадзор
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
Бизнес, 09.11.2020
Яблочный сок из Читы уже поставляют в другие регионы
Иркутск стал победителем национальной гостиничной премии
Иркутск стал победителем национальной гостиничной премии
Бизнес, 06.11.2020
Город выиграл номинацию «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»
Сбербанк и «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров
Сбербанк и «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров
Бизнес, 06.11.2020
Первый выпуск показали 5 ноября
Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля
Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля
Бизнес, 06.11.2020
Сбербанк выдал по программе 140 тысяч кредитов на 360 млрд рублей
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Бизнес, 06.11.2020
Проект предоставит качественную связь жителям Арктики и Дальнего Востока
В США скончался известный бизнесмен из Бурятии
В США скончался известный бизнесмен из Бурятии
Бизнес, 06.11.2020
Умершего Виктора Тугутова называют «человеком-эпохой»
Сбер реализует проект «Топливное решение»
Сбер реализует проект «Топливное решение»
Бизнес, 05.11.2020
В Иркутской области партнёрами сервиса стали три крупных топливных компании
Сбербанк и Mastercard запускают SberPay
Сбербанк и Mastercard запускают SberPay
Бизнес, 05.11.2020
Бесконтактная оплата смартфоном теперь доступна через Сбербанк Онлайн
Налоговые ставки для социальных предприятий Бурятии снизят в несколько раз
Налоговые ставки для социальных предприятий Бурятии снизят в несколько раз
Бизнес, 05.11.2020
Поддержку дадут, независимо пострадали они от пандемии или нет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^