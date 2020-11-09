Сбер запустил сервис СберУслуги

На платформе будут представлены только мастера, прошедшие проверку через Сбер ID



Сбер запустил сервис СберУслуги — платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки будут застрахованы в экосистеме Сбера. Сейчас сервис активно приглашает к сотрудничеству мастеров во всех городах страны.



С помощью сервиса можно будет выбирать исполнителей для различных видов задач: обучения и образования, красоты и здоровья, ремонта техники, уборки и многих других. СберУслуги позволят пользователям решать свои задачи с помощью мобильного приложения.



- Мы запустили первую в России платформу по заказу услуг с гарантией безопасной сделки. Ключевое преимущество сервиса СберУслуги — официальная сделка между заказчиком и исполнителем с выставлением чека. Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счёт использования страховых продуктов экосистемы Сбера. Сервис СберУслуги кардинально изменит клиентский опыт в сфере заказа услуг. Это новая экономика «от человека к человеку», максимально прозрачный бизнес. Мы предлагаем удобные решения для повседневных задач пользователей, а также поможем тем, кто работает на фрилансе в статусе самозанятого, зарабатывать больше, - рассказал Олег Голубцов, CEO classified-индустрии Сбера.



Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров — оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях.



В СберУслугах представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через Сбер ID, что гарантирует защиту от несанкционированного входа посторонних и иных лиц, предлагающих услуги. Заказчику предоставляется чек, который обеспечит защиту прав потребителя в рамках законодательства РФ. Таким образом, сервис станет безопасным инструментом для поиска и заказа услуг.



Платформа СберУслуги будет полезна и тем, кто работает на себя в статусе самозанятого: репетиторам, мастерам по ремонту, специалистам в области красоты и здоровья и другим. Благодаря сервису можно найти клиентов и получить оплату за выполненную работу. Комиссия с исполнителей в сервисе берётся только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем.



Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем заработает во всех регионах России.



Присоединиться к СберУслугам можно, скачав приложение в Google Play или App Store, а также пройдя регистрацию в сервисе через Сбер ID.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.

