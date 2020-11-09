В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок

Бизнес, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Яблочный сок из Читы уже поставляют в другие регионы



В исправительной колонии общего режима №3 в Чите открылось производство яблочного сока, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



Работа по открытию такого необычного производства началась ещё в начале года, когда только начали модернизировать имеющееся оборудование. Была приобретена специальная ванна пастеризации, а также стерилизатор.



- Выпускаемый яблочный сок – восстановленный, осветленный, пастеризованный, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и уже поставляется по государственным контрактам. Например, на данный момент производство ведется в рамках исполнения контракта на изготовление 14 тысяч литров сока для нужд краевого ведомства, - сообщил представитель производственного отдела колонии.



Кроме того, три с 3,5 тысячи литров яблочного сока уже поставлено в другие регионы в рамках государственного контракта между забайкальским и амурским УФСИН.



Осуждённый, трудоустроенный на производственном участке по производству сока поделился: «Это новое для нас направление работы, но мы уже неплохо его освоили. Нас работает двое и каждый знает за что он отвечает, поэтому процесс, можно сказать, отлажен. За работой и время быстрее проходит, и навыки появляются новые, которые можно использовать после отбывания наказания».





