Яблочный сок из Читы уже поставляют в другие регионы
В исправительной колонии общего режима №3 в Чите открылось производство яблочного сока, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Работа по открытию такого необычного производства началась ещё в начале года, когда только начали модернизировать имеющееся оборудование. Была приобретена специальная ванна пастеризации, а также стерилизатор.
- Выпускаемый яблочный сок – восстановленный, осветленный, пастеризованный, соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и уже поставляется по государственным контрактам. Например, на данный момент производство ведется в рамках исполнения контракта на изготовление 14 тысяч литров сока для нужд краевого ведомства, - сообщил представитель производственного отдела колонии.
Кроме того, три с 3,5 тысячи литров яблочного сока уже поставлено в другие регионы в рамках государственного контракта между забайкальским и амурским УФСИН.
Осуждённый, трудоустроенный на производственном участке по производству сока поделился: «Это новое для нас направление работы, но мы уже неплохо его освоили. Нас работает двое и каждый знает за что он отвечает, поэтому процесс, можно сказать, отлажен. За работой и время быстрее проходит, и навыки появляются новые, которые можно использовать после отбывания наказания».
В читинской колонии начали изготавливать яблочный сок
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