В Бурятии бизнесменам незаконно сократили отсрочку на аренду

В дело вмешалась прокуратура



Законом на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставить хозяйствующим субъектам, относящимся к малому и среднему бизнесу, отсрочку уплаты по договорам аренды муниципального имущества до 1 октября 2020 года.



Как выяснила прокурорская проверка, органами местного самоуправления Селенгинского района Бурятии в принятых нормативных правовых актах сроки предоставления этой отсрочки были сокращены, не соответствовали требованиям закона.



Главам муниципальных образований «Селенгинский район» и городского поселения «Город Гусиноозерск» внесены представления.



После прокурорского вмешательства муниципалитеты приняли нормативные правовые акты, которыми предусмотрена возможность получения отсрочки уплаты арендных платежей для хозяйствующих субъектов на установленные законодательством периоды.

