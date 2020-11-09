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В Бурятии бизнесменам незаконно сократили отсрочку на аренду

В Бурятии бизнесменам незаконно сократили отсрочку на аренду
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Законом на органы местного самоуправления возложена обязанность предоставить хозяйствующим субъектам, относящимся к малому и среднему бизнесу, отсрочку уплаты по договорам аренды муниципального имущества до 1 октября 2020 года.

Как выяснила прокурорская проверка, органами местного самоуправления Селенгинского района Бурятии в принятых нормативных правовых актах сроки предоставления этой отсрочки были сокращены, не соответствовали требованиям закона.

Главам муниципальных образований «Селенгинский район» и городского поселения «Город Гусиноозерск» внесены представления.

После прокурорского вмешательства муниципалитеты приняли нормативные правовые акты, которыми предусмотрена возможность получения отсрочки уплаты арендных платежей для хозяйствующих субъектов на установленные законодательством периоды.
прокуратура
 
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