В Бурятии для предпринимателей пострадавших отраслей снизят налоговые ставки на УСН

Отрасли, предусмотренные постановлением правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 №409:





12) Средства массовой информации и производство печатной продукции (60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13,58.14).





Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о решении ввести новую республиканскую меру поддержки предпринимателей пострадавших отраслей. Для налогоплательщиков на упрощённой системе налогообложения установят минимальные налоговые ставки на 2021 год. Размер ставки УСН: снизится с 6% до 1% - налог на доходы и с 15% до 5% - налог на доходы минус расходы. Об этом было объявлено на заседании совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата 2 ноября.- Для отраслей, которые находятся на УСН и относятся к наиболее пострадавшим, с 1 января устанавливается льготный налоговый режим 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы по УСН. По решению Президента введённая в связи с пандемией отсрочка по выплате налогов была продлена до конца года. Так, в следующем году у них начнётся выплата и текущих налогов, и реструктуризированной задолженности за этот год. Чтобы не было резкого роста налоговой нагрузки мы устанавливаем льготный режим, - заявил Алексей Цыденов.Мера поддержки коснётся организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали в связи с распространением COVID-19 и вошли в категорию получателей мер государственной поддержки, предусмотренных постановлением правительства Российской Федерации. Всего в республике насчитывается 7453 таких организации.Владелица туристического бизнеса Пагма Очирова воспользовалась господдержкой для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Она получила поддержку по аренде офиса, по зарплате сотрудникам. Министерство туризма поддержало в части продления свидетельства о государственной регистрации туроператора.- Я думаю, что нужно продлевать господдержку для бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Весну, лето мы ещё продержались. Если нас не поддержат, то я не знаю, как мы будем все выживать, - рассказала «Байкал-Daily» Пагма Очирова, туристическая компания «Абсолют тур». – Впереди у нас налоги, впереди у нас отчёты… как это всё у нас будет проходить? Если в таком же режиме, тогда нам будет очень сложно.Сейчас компания живёт на то, что им удалось заработать летом. В основном это стали чартерные рейсы. Предпринимательнице удалось сохранить весь штат сотрудников и офис.- Если поддержки не будет именно по аренде, по сотрудникам и по налогам, тогда, я думаю, практически 90-95% моих коллег сдадут офисы и пока распустят сотрудников. Просто так смысла нет сидеть, - призналась Пагма Очирова.1) Транспортная деятельность (49.3, 49.4., 51.1., 51.21, 52.21.21, 52.23, 49.10.1., 50.1., 49.1);2) Культура, организация досуга и развлечений (90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8);3) Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 96.04, 86.90.4);4) Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма(79);5) Гостиничный бизнес (55);6) Общественное питание (56);7) Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (85.41, 88.91);8) Деятельность по организации конференций и выставок (82.3);9) Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) (95, 96.01, 96.02);10) Деятельность в области здравоохранения (86.23);11) Розничная торговля непродовольственными товарами (45.11.2, 45.11.3,45.19.2, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4 - 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2);