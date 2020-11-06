Сбербанк и «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров

Первый выпуск показали 5 ноября
Сбербанк и платёжная система «Мир» запустили YouTube-шоу «Активные старшие» для пенсионеров. Ведущая шоу — модель агентства «Олдушка» Татьяна Лукьянова — каждую неделю вместе со зрителями будет учиться новому: йоге и макияжу, кулинарии и скандинавской ходьбе, восточной гимнастике и даже актёрскому мастерству. А взамен она расскажет своим инструкторам, самым активным и целеустремлённым людям, как правильно обращаться с банковскими картами и управлять своими финансами. Первая серия стартовала 5 ноября.
Шоу запускается в рамках популярного проекта Сбербанка «Активный возраст» —платформы для пенсионеров, которые готовы посвятить зрелые годы исследованию нового, внутреннему росту и обретению гармонии с собой. На сайте можно найти много полезных материалов для развития: обучающие курсы, вакансии для пенсионеров, свежие новости о пенсионной реформе, информация о сервисах экосистемы Сбера, статьи о здоровье и стиле жизни.
- Вдохновляющие истории героев проекта «Активный возраст» не оставляют сомнений: жить ярко и насыщенно можно в любом возрасте. Мы в Сбере не только предоставляем людям старшего возраста финансовые и нефинансовые услуги, но и стараемся помогать им сохранять хорошее настроение, заряжаться энергией и мотивацией для каждого нового дня. Я уверена, что проект «Активные старшие» найдёт свою аудиторию, ведь он о том, что никогда не поздно менять себя, чувствовать вкус жизни, познавать себя и мир и двигаться вперёд, - заявила Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
- Мы рады принимать участие в проекте «Активные старшие»: герои шоу — отличный пример того, что оставаться активным и открывать новое можно в любом возрасте. Особенно радует, что старшее поколение интересуется вопросами финансовой грамотности и активно пользуется своими пенсионными картами «Мир» в повседневной жизни. Карта для современного пенсионера — важный финансовый инструмент, которым удобно платить в магазинах, в том числе онлайн, получать бонусы и участвовать в выгодных акциях банка, «Мира» и партнёров. Уверены, что проект ждёт большое будущее! - сообщила Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платёжной системы «Мир».
Возрастное ограничение 16+
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк и «Мир» запустили YouTube-шоу для пенсионеров
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