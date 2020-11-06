Иркутск стал победителем национальной гостиничной премии

Бизнес, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Город выиграл номинацию «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»



Иркутск стал победителем национальной гостиничной премии – 2020 в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». Областной центр занял первое место среди городов с населением до 1 миллиона человек. Ещё одну высшую награду в номинации «Лучшая концепция малого отеля» завоевал иркутский отель «Sayen». Победителей объявили в Москве.



В целом, были отмечены 108 участников в 33 номинациях. Голосование проходило онлайн. Номинантов оценивали пользователи (общественное голосование), а затем и профессиональное жюри. Критерии следующие: общая информация о городе, местное законодательство в части поддержки туризма и гостиничного бизнеса, инфраструктура, событийный календарь, кадровый потенциал.



По словам главы региона Игоря Кобзева, сейчас власти готовят новую программу развития туризма и гостеприимства в Иркутской области, которая будет синхронизирована с мероприятиями национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и областного правительства.

