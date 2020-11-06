Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля

Сбербанк выдал по программе 140 тысяч кредитов на 360 млрд рублей



Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках.



В Сбербанке наибольшим спросом ипотека с господдержкой пользуется в Чувашии (48,5% от всех выданных банком ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынке жилья), Карелии (46,5%), Санкт-Петербурге (43,1%), Воронежской области и Мурманске (по 41,7%).В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90%.



- По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 млрд рублей. Мы принимали активное участие в разработке программы и считаем её одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020 года. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и так далее. Поэтому мы всячески приветствуем продление ипотеки с господдержкой, - сообщил Кирилл Царёв, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.



Кроме того, Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян. В частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю – достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.



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