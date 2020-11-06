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Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля

Ипотека с господдержкой продлена до 1 июля
Бизнес, 
Сбербанк выдал по программе 140 тысяч кредитов на 360 млрд рублей

Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках.

В Сбербанке наибольшим спросом ипотека с господдержкой пользуется в Чувашии (48,5% от всех выданных банком ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынке жилья), Карелии (46,5%), Санкт-Петербурге (43,1%), Воронежской области и Мурманске (по 41,7%).В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90%.

- По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 млрд рублей. Мы принимали активное участие в разработке программы и считаем её одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020 года. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и так далее. Поэтому мы всячески приветствуем продление ипотеки с господдержкой, - сообщил Кирилл Царёв, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

Кроме того, Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян. В частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю – достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.


Сбербанк банки
 
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