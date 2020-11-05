Сбер реализует проект «Топливное решение»

В Иркутской области партнёрами сервиса стали три крупных топливных компании



На территории Иркутской области Байкальский банк Сбербанка реализует проект «Топливное решение». Сервис, работающий на базе IT-площадки, предоставленной банком, организует систему контроля за расходом приобретённых ГСМ для служебного автотранспорта и позволяет организациям и компаниям стать участниками системы накопительных бонусов.



В Байкальском Банке проект работает с июля 2020 года, партнёрами сервиса уже стали три крупных топливных компании: ОМНИ, «Крайснефть», «Союз и К».С 01.10.20 для всех пользователей «Топливного решения»действует бесплатное подключение к личному кабинету.



- Расход топлива для любой организации является существенной статьей текущих расходов. Наш сервис помогает предприятиям – большим и малым, во-первых, вести ещё более тщательный контроль за потреблением ГСМ и соблюдением лимитов их потребления, а во-вторых, это реальный источник экономии. Ведь сервис представляет собой единое IT-пространство потребителей, поставщиков товаров и услуг, банков и платёжных систем. Для тех, кто рассчитывается бизнес-картами Сбербанка за топливо АЗС партнёров нашей программы, работает разноплановая система бонусов и скидок, - рассказал Никита Золотарев, директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка Сбербанка:



При расчётах за ГСМ бизнес-картами Сбербанка в «Топливном решении» участникам программы доступны кэш-бэк от банка и платёжной системы – до 10%, скидки и акции от партнёров – до 30%, возмещение НДС – 20%. Также специальное IT-решение предусматривает для пользователей сервиса доступ к аналитическим данным, которые позволяют компании делать расчёт экономичного расхода денежных средств, и к встроенной системе электронного документооборота (СЭД). Подробности об опции «Топливное решение» можно узнать на сайте Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

