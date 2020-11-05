Поддержку дадут, независимо пострадали они от пандемии или нет
Минимальные налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения установят для социально ориентированных предприятий, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Напомню, для наиболее пострадавших отраслей экономики принято решение ввести льготный налоговый режим - 1% на доходы и 5% - налог на доходы минус расходы по упрощённой системе налогообложения. Для социальных предприятий устанавливается такой же режим. Они смогут перейти на льготный налоговый режим вне зависимости от того, являются они пострадавшими во время пандемии или нет. У нас таких организаций не много, но для них тоже необходимы меры поддержки, - отметил Алексей Цыденов.
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова уточнила, что минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения будут установлены для социальных предприятий с целью развития в республике системы социального предпринимательства.
Воспользоваться республиканской мерой поддержки смогут организации, включенные в реестр социальных предприятий в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Размер ставки по УСН: снизится с 6% до 1% - для налога на доходы и с 15% до 5% - для налога на доходы минус расходы. Такое решение было озвучено 2 ноября на заседании совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата.
Налоговые ставки для социальных предприятий Бурятии снизят в несколько раз
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