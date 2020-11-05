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Сбер проведёт Зелёный день

Сбер проведёт Зелёный день
Бизнес, 
Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения компании

В России стартует Зелёный день от Сбера. Он состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.

В этом году Зелёный день пройдёт в три этапа:
- со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и узнать о предложениях;
- 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;
- 11–12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров, которых в этом году более 170.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие. Кроме этого, в Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг, в том числе «Дочки-Сыночки», Xiaomi, McDonald’s, «Детский Мир», «Эльдорадо» и многие другие.

- Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне. Уверен, наш «Зелёный день» поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. Два года назад Сбер изменил традиционные представления о праздновании дня рождения нашей компании: мы поняли, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам. И мы рады, что эта идея понравилась миллионам наших клиентов. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека. На этот раз в акции участвуют новинки Сбера, представленные на Сбер Конф, — приставка SberBox и подписка СберПрайм, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом. Так что Зелёный день — не только праздник скидок, но и хорошего настроения и уверенности, которые всем нам так необходимы сегодня, - сообщил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. Впервые идея в свой день рождения не получать подарки, а дарить их возникла у Сбера в 2018 году. В первый же Зелёный день участниками акции стали миллионы россиян. К мероприятию сразу присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. По итогам акции продажи выросли в разы, позитивный эффект отметили как покупатели, так и продавцы. В 2019 году Зелёный день значительно набрал обороты, за два дня акции было обработано рекордное за всю историю банка количество кредитных заявок — 760 тыс. А сайт акции посетило 7,1 млн уникальных пользователей.

Подробности акции и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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