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Предприятия Бурятии подключают сотрудников к СберЗдоровью

Предприятия Бурятии подключают сотрудников к СберЗдоровью
Бизнес, 
В республике за 3 месяца более 180 организаций оформили подписку на сервис

Работодатели Бурятии, в условиях развивающейся пандемии коронавируса, активно подключают коллективы организаций и предприятий к телемедицинским услугам сервиса СберЗдоровье. По данным Байкальского банка Сбербанка, в Иркутской области, Якутии, Забайкальском крае, Бурятии с начала 2020 года корпоративные пакеты услуг телемедицины приобрели более 2 тысяч компаний.

Наиболее активным периодом по оформлению подписок на удалённые консультации дипломированных врачей приложения СберЗдоровье стал 3 квартал 2020 года. В Бурятии пользователями корпоративных пакетов на получение удалённых консультаций докторов стали 182 организации.

- Для многих компаний главной составляющей работы является коллектив, его физическое и психологическое здоровье. В условиях развития пандемии коронавируса, люди нередко сами ищут ответы на свои вопросы, связанные с вирусом и порой даже приступают к самолечению. Чтобы не допустить ошибок, которые могут причинить вред здоровью, сервис экосистемы Сбера – СберЗдоровье предлагает удалённые консультации врачей различных профилей. В сложившейся ситуации с очередной вспышкой и быстрым приростом заболевших, наш сервис – это безопасный, дополнительный инструмент врачебной помощи, который доступен каждому жителю Бурятии, - рассказал Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

Медицинский сервис СберЗдоровье доступен в маркетплейсе интернет-банка для юридических лиц СберБизнес. Подробнее о сервисе — на сайте банка

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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