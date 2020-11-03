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В Улан-Удэ закрывается единственный частный музей

В Улан-Удэ закрывается единственный частный музей
Бизнес,  Фото:страница Льва Бардамова
О закрытии своего детища объявил Лев Бардамов

Единственный в Улан-Удэ частный музей закрывается. Об этом сообщил его владелец, бизнесмен Лев Бардамов на своей странице в Facebook.

- Перед самым закрытием музея хочу опубликовать, что не успел сделать в этом году… - с этих слов начал свой пост Лев Бардамов.

В комментариях сразу же начали обсуждать именно эту фразу: «Простите, пожалуйста, как понять ваши слова «перед самым закрытием музея»?», «У меня тоже возник этот вопрос», «Временное закрытие?», «Не поняла, вы же временно закрыты?», «Тоже вопрос как закрытие?! Я ещё не все залы посетила) и детей не приводила. Надеюсь на период изоляции лишь».

На эти многочисленные вопросы Лев Бардамов дал пояснение: «Дальше будет хуже, повальная безработица, массовое увольнение, огромные штрафы, будут гнобить, людям не дадут спокойно вздохнуть набраться сил и терпения для полёта между мирами, будущее и настоящее туманно и призрачно, люди уже не знают, что дальше делать, на кого положиться, кому поверить, кто поможет, на кого надеяться, от кого ждать помощи?????»

Однако бизнесмен не отчаивается: «Но я прорвусь, есть план!!!», - заключил Лев Бардамов.

В прошлом году Лев Бардамов сообщил о единственном сохранившемся письме выдающегося режиссёра, актёра Валерия Инкижинова. Взглянуть на него можно было как раз в музее. 

музей
 
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