В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр

Бизнес, Фото: минкультуры РБ

В республике появится 10-й муниципальный кинозал



Современный кинозал появится в Хоринске в середине ноября. Теперь жители Хоринского района смогут увидеть новинки кинопроката в формате 3D. Церемония открытия кинозала пройдёт в онлайн-режиме в середине ноября, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



На модернизацию старого кинозала выделено пять миллионов рублей. Он станет универсальным, совмещая в себе кинотеатр и концертную площадку. Уже ведутся монтажные работы, началась подготовка торговой площади для продажи напитков, попкорна, ведется обучение специалистов.



Также в доме культуры, где расположен кинозал, планируется капитальный ремонт к 100-летию Хоринского района в 2023 году.



Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ в объёме не менее 50 дней в квартал.



В 2019 году в Бурятии открылись девять кинотеатров, из них два в отдалённых районах Улан-Удэ и шесть в районах Бурятии: в Кабанском – в посёлке Каменск, Бичурском – селе Бичура, Заиграевском – селе Новая Брянь, в Прибайкальском районе в селе Турунтаево, Кижингинском – селе Кижинга, городе Северобайкальск, в Еравнинском районе - селе Сосново-Озёрское.

