 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр

В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр
Бизнес,  Фото:минкультуры РБ
В республике появится 10-й муниципальный кинозал

Современный кинозал появится в Хоринске в середине ноября. Теперь жители Хоринского района смогут увидеть новинки кинопроката в формате 3D. Церемония открытия кинозала пройдёт в онлайн-режиме в середине ноября, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

На модернизацию старого кинозала выделено пять миллионов рублей. Он станет универсальным, совмещая в себе кинотеатр и концертную площадку. Уже ведутся монтажные работы, началась подготовка торговой площади для продажи напитков, попкорна, ведется обучение специалистов.

Также в доме культуры, где расположен кинозал, планируется капитальный ремонт к 100-летию Хоринского района в 2023 году.

Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ в объёме не менее 50 дней в квартал.

В 2019 году в Бурятии открылись девять кинотеатров, из них два в отдалённых районах Улан-Удэ и шесть в районах Бурятии: в Кабанском – в посёлке Каменск, Бичурском – селе Бичура, Заиграевском – селе Новая Брянь, в Прибайкальском районе в селе Турунтаево, Кижингинском – селе Кижинга, городе Северобайкальск, в Еравнинском районе - селе Сосново-Озёрское.
Хоринский район кинотеатры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр
В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр
Бизнес, 03.11.2020
В республике появится 10-й муниципальный кинозал
В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях
В Бурятии сообщили об очередных антиковидных нарушениях
Бизнес, 03.11.2020
Были проверены торговые базы и ТЦ «Центральный»
Представители каждой четвёртой страны мира примут участие в AI Journey 2020
Представители каждой четвёртой страны мира примут участие в AI Journey 2020
Бизнес, 03.11.2020
В международной конференции по искусственному интеллекту примут участие 58 стран
В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
В Бурятии поддержат малый бизнес в связи с отменой ЕНВД
Бизнес, 03.11.2020
Налоговая ставка по УСН будет снижена почти в шесть раз при переходе с ЕНВД
Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»
Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»
Бизнес, 02.11.2020
Альбина Дондитова скончалась после продолжительной болезни
Сбербанк вступил в Совет по стандартам безопасности платёжных карт
Сбербанк вступил в Совет по стандартам безопасности платёжных карт
Бизнес, 02.11.2020
Банк примет участие в совершенствовании механизма защиты карточных данных
Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19
Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19
Бизнес, 02.11.2020
Сервис позволяет пользователю оценить риск заболевания коронавирусом
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
Бизнес, 02.11.2020
По данным СМИ, у Александра Ивахинова был коронавирус
Гендиректор «ЭкоАльянс» в Бурятии получил представление прокуратуры
Гендиректор «ЭкоАльянс» в Бурятии получил представление прокуратуры
Бизнес, 02.11.2020
За пять месяцев мусор в селе вывозили только 20 раз
В Улан-Удэ асфальт укладывали в снег
В Улан-Удэ асфальт укладывали в снег
Бизнес, 31.10.2020
Удивительные работы запечатлели на улице Революции 1905 года
«Россети» завершили подготовку к зиме в Бурятии
«Россети» завершили подготовку к зиме в Бурятии
Бизнес, 30.10.2020
На ремонт электрооборудования было направлено свыше 512 млн рублей
В Бурятии слабым местом масочного режима признаны такси
В Бурятии слабым местом масочного режима признаны такси
Бизнес, 30.10.2020
Ситуация с масочным режимом в маршрутках стала лучше
В Сбербанке стали брать больше льготных кредитов на образование
В Сбербанке стали брать больше льготных кредитов на образование
Бизнес, 30.10.2020
В новом учебном году их выдали в 4 раза больше, чем в предыдущем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^