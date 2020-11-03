В республике появится 10-й муниципальный кинозал
Современный кинозал появится в Хоринске в середине ноября. Теперь жители Хоринского района смогут увидеть новинки кинопроката в формате 3D. Церемония открытия кинозала пройдёт в онлайн-режиме в середине ноября, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
На модернизацию старого кинозала выделено пять миллионов рублей. Он станет универсальным, совмещая в себе кинотеатр и концертную площадку. Уже ведутся монтажные работы, началась подготовка торговой площади для продажи напитков, попкорна, ведется обучение специалистов.
Также в доме культуры, где расположен кинозал, планируется капитальный ремонт к 100-летию Хоринского района в 2023 году.
Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ в объёме не менее 50 дней в квартал.
В 2019 году в Бурятии открылись девять кинотеатров, из них два в отдалённых районах Улан-Удэ и шесть в районах Бурятии: в Кабанском – в посёлке Каменск, Бичурском – селе Бичура, Заиграевском – селе Новая Брянь, в Прибайкальском районе в селе Турунтаево, Кижингинском – селе Кижинга, городе Северобайкальск, в Еравнинском районе - селе Сосново-Озёрское.
В Хоринском районе Бурятии появится первый 3D-кинотеатр
Бизнес, Фото:
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