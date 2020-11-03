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В Иркутской области и Бурятии отозваны 16 деклараций на зерно

В Иркутской области и Бурятии отозваны 16 деклараций на зерно
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявил Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии за октябрь прекратило действия 16 деклараций различных предприятий о соответствии на семена рапса для промышленной переработки, пшеницу, ячмень, овёс и отруби. Причиной стало нарушение требований технического регламента о безопасности зерна.

Так, отозвана декларация на овёс ООО «Бальжин-Импекс» (Улан-Удэ), у ИП глава КФХ Молев П.И. (Иркутская область) – три декларации на овёс пищевой, кормовой и пшеницу кормовую, у ООО «Виста» (Бурятия) - две декларации на овёс и рожь кормовые.

- Eстановлено, что при декларировании продукции проведён не полный комплекс необходимых исследований продукции по таким показателям безопасности, как содержание микотоксинов: зеараленон, сумма афлатоксинов В1 , В2, G1, G2, 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры, диоксины, диоксиноподобные полихлорированные бифенелы, ртутьорганические пестициды, - а также заражённость вредителями, содержание линии генномодифицированных организмов и вредной примеси (семян клещевины), - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Также в протоколе испытаний продукции других хозяйствующих субъектов отсутствовали сведения о массе партии, исследуемой в рамках декларирования. Результаты испытаний распространяется только на испытуемый образец.

В декларациях о соответствии также имелись опечатки в номере ГОСТа, в соответствии с которыми изготавливается продукция.

Предприятиям выданы предписания о прекращении действия деклараций, уведомления направлены в федеральную службу по аккредитации. Требования Россельхознадзора выполнены в срок. По данным официального сайта Росаккредитации, действия деклараций о соответствии прекращены.

С начала года по предписаниям территориального управления Россельхознадзора отозвано 20 деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки.
Россельхознадзор
 
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