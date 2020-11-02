Ушла из жизни директор бурятской сети «Оптик-лайф»

Альбина Дондитова скончалась после продолжительной болезни



25 октября на 60-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни ушла из жизни врач, гендиректор бурятской сети магазинов оптики «Оптик-Лайф» Альбина (Алла) Николаевна Дондитова. Об этом сообщил на своей странице директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев. Информацию о кончине руководителя «Байкал-Daily» подтвердили в сети «Оптик-Лайф».



Алла Николаевна родилась в Улан-Удэ в 1960 году. После окончания в 1984 году Читинского медицинского института работала офтальмологом в республиканской больнице имени Семашко. В 1994 году открыла сеть магазинов оптики «Оптик-Лайф», которая занимается продажей и изготовлением оптики как в Улан-Удэ, так и в районах республики.



- Алла Николаевна со своим супругом Александром Цыденжаповичем вырастили и воспитали прекрасных детей – дочь и сына – и дали им хорошее образование. Она активно участвовала в воспитании трёх любимых внуков. Алла Николаевна была веселая, умная, добрая и любящая жена, мама и бабушка, - поделился Найдан Чимбеев.



Похороны состоялись 30 октября.



