По данным СМИ, у Александра Ивахинова был коронавирус
1 ноября в Улан-Удэ скончался генеральный директор ООО «Бурятмяспром» Александр Будаевич Ивахинов. У него была коронавирусная инфекция, сообщает «Новая Бурятия».
Ивахинов возглавил компанию в сентябре 2018 года. До этого занимал должность директора бурятского отделения «Россельхозбанка».
Скончался директор ООО «Бурятмяспром»
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