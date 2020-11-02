Скончался директор ООО «Бурятмяспром»

По данным СМИ, у Александра Ивахинова был коронавирус



1 ноября в Улан-Удэ скончался генеральный директор ООО «Бурятмяспром» Александр Будаевич Ивахинов. У него была коронавирусная инфекция, сообщает «Новая Бурятия».



Ивахинов возглавил компанию в сентябре 2018 года. До этого занимал должность директора бурятского отделения «Россельхозбанка».

