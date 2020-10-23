Через Иркутскую область везли более тонны икры без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Водителя, перевозившего груз, оштрафовали



22 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка при досмотре грузового автомобиля обнаружили 1125 кг замороженной красной икры, перевозимой без ветеринарных сопроводительных документов. Икру везли из Хабаровского края в Краснодар.



Это является нарушением закона о качестве и безопасности продуктов, а также ветеринарных правил. Водитель большегруза привлечён к административной ответственности с наложением штрафа.



Позже необходимые документы были предоставлены, груз последовал в место назначения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





