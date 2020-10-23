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Сбербанк инвестирует в компанию Еаптека

Сбербанк инвестирует в компанию Еаптека
Бизнес, 
Планируется глубокая интеграция Еаптеки в экосистему Сбера

Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» объявляют, что подписано соглашение о совместной покупке пакета акций компании Еаптека и инвестициях в её развитие.

В рамках сделки Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» после получения необходимых антимонопольных одобрений приобретут по 45% акций компании, при этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор Еаптеки Антон Буздалин.

В 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. Сегодня сервисы СберЗдоровья объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения. Появление в этом ряду современной цифровой аптеки — последовательный шаг по развитию СберЗдоровья.

Еаптека – один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. На сегодняшний день для покупки доступно около 70000 товаров, ежемесячное число активных пользователей Еаптеки составляет более 4 млн человек, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение — 158%.

Компания будет осуществлять деятельность под брендом Сбер Еаптека. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.

Сбер и Еаптека приступили к реализации совместных инициатив по продвижению сервиса. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция Еаптеки в экосистему Сбера. Продажа лекарств будет интегрирована в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм, а также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы Сбера. Совместная интеграция фармацевтических продуктов Еаптеки с сервисами СберЗдоровья позволит клиенту получить лекарства в дополнение к медицинской консультации. При регистрации в сервисах Еаптеки будет доступно использование Сбер ID, а в дальнейшем клиенты смогут стать участниками программы лояльности «Спасибо».

- Здоровье — главная ценность для любого человека, и задача СберЗдоровья — создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. У нас уже есть услуги телемедицины, запись к врачу, вызов врача на дом. Сегодня Сбер объявляет о важнейшей цели — обеспечении наших клиентов качественными лекарствами. Мы рады, что в качестве нашего партнёра выступает группа компаний «Р-Фарм» и вместе мы инвестируем в такую сильную компанию, как Еаптека. Сервисы Еаптеки гарантируют возможность получить надёжные и проверенные лекарственные препараты. В Еаптеке работает большой штат высококвалифицированных фармацевтов, и у компании есть все необходимые компетенции, чтобы при нашей совместной поддержке стать лидером рынка, - заявил Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка.

- Пандемия коронавирусной инфекции обострила тренд на тотальную цифровизацию и бесконтактные сервисы. Можно смело сказать, что настало время Еаптек — новой экономической модели, которая масштабно преобразует будущее сферы продаж лекарств и медицинской продукции. В ближайшие четыре-пять лет вместе с Еаптекой мы планируем занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарственных средств, а также сделать большой шаг в сторону обеспечения всех жителей нашей страны широким ассортиментом доступных лекарственных препаратов. Убеждён, что Еаптека прекрасно дополнит технологическую экосистему Сбера для улучшения жизни людей, - сообщил Алексей Репик, председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм».

- Сбер и «Р-Фарм» — влиятельнейшие игроки в своих отраслях. Сбер — сильнейший технологический лидер, которого знают и которому доверяют. «Р-Фарм» обладает глубокой профильной экспертизой и опытом производства лекарственных препаратов как в России, так и за рубежом, это своего рода стандарт качества для других участников рынка. Сотрудничество с такими партнёрами вдохновляет нас и открывает новые возможности для реализации нашего видения развития компании, - отметил Антон Буздалин, основатель и генеральный директор Еаптеки.

Еаптека была основана в 2011 году и на сегодняшний день представляет собой одну из крупнейших в России интернет-аптек, работающую более чем в 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. В 2020 году министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Ежедневно Еаптека выполняет около 10000 заказов.

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.


Сбербанк банки
 
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