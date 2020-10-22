Сбербанк подвёл итоги внедрения нового вида кредитования

Байкальский банк расширяет в регионах возможности покупок в кредит



В 1157 торговых точках Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края клиенты Сбербанка теперь могут оформить кредит на покупку товара прямо на кассе торгового центра или магазина. Новый вид кредитования в торгово-сервисных точках Байкальский банк Сбербанка на территориях своего присутствия внедрил летом 2020 года. За 4 месяца предоставления сервиса «Покупай со Сбербанком» в Иркутской области жители региона совершили покупок на сумму более 10 млн рублей, в Бурятии – на 4 млн рублей.



В перечень торговых точек, осуществляющих кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах, входят салоны мебели, точки по продаже сотовых телефонов, автотоваров, строительных инструментов и материалов, организации по установке и производству окон, а также автошколы.



- Байкальский банк в Сбербанке сегодня является одним из лидеров системы POS-кредитования по количеству выданных офлайн-кредитов для покупателей в торговых центрах и магазинах. И сегодня, спустя 4 месяца после старта программы, можно точно сказать, что предложение актуально для всех участников процесса, - рассказала Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.



На данный момент в Иркутской области к сервису POS-кредитования Сбербанка подключены 457 торговых предприятия. В их торговых залах, в зоне кассы или входа, размещены специальные стикеры с логотипом «Покупай со Сбербанком». С полным списком партнёров банка по POS-кредитованию можно ознакомиться на сайте pokupay.ru/partners.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

