Сбербанк подвёл итоги внедрения нового вида кредитования

Байкальский банк расширяет в регионах возможности покупок в кредит
В 1157 торговых точках Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края клиенты Сбербанка теперь могут оформить кредит на покупку товара прямо на кассе торгового центра или магазина. Новый вид кредитования в торгово-сервисных точках Байкальский банк Сбербанка на территориях своего присутствия внедрил летом 2020 года. За 4 месяца предоставления сервиса «Покупай со Сбербанком» в Иркутской области жители региона совершили покупок на сумму более 10 млн рублей, в Бурятии – на 4 млн рублей.
В перечень торговых точек, осуществляющих кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах, входят салоны мебели, точки по продаже сотовых телефонов, автотоваров, строительных инструментов и материалов, организации по установке и производству окон, а также автошколы.
- Байкальский банк в Сбербанке сегодня является одним из лидеров системы POS-кредитования по количеству выданных офлайн-кредитов для покупателей в торговых центрах и магазинах. И сегодня, спустя 4 месяца после старта программы, можно точно сказать, что предложение актуально для всех участников процесса, - рассказала Юлия Кальвина, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.
На данный момент в Иркутской области к сервису POS-кредитования Сбербанка подключены 457 торговых предприятия. В их торговых залах, в зоне кассы или входа, размещены специальные стикеры с логотипом «Покупай со Сбербанком». С полным списком партнёров банка по POS-кредитованию можно ознакомиться на сайте pokupay.ru/partners.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк подвёл итоги внедрения нового вида кредитования
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 22.10.2020
Пул партнёров программы лояльности пополнился ещё одним онлайн-сервисом
Бизнес, 21.10.2020
Также запускается новый сервис в партнёрском интернет-магазине
Бизнес, 21.10.2020
В России падает индекс потребительской активности
Бизнес, 20.10.2020
Она будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях
Бизнес, 20.10.2020
В бюджет России поступит более 211 млрд рублей
Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами ДомКлик, размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке
Сбербанк выпустил обучающие ролики, которые помогут клиентам с нарушениями зрения пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн
Динамика связана с введением новой системы тарификации на перечисление денег
Новой услугой уже воспользовались более 220 покупателей
Сбер выбрали 23% респондентов
Бесконтактная технология (NFC — near field communication) позволила всего за год более чем в два раза сократить количество оставленных в банкоматах Сбербанка
Бизнес, 14.10.2020
СберАналитика создаётся на основе данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров
Бизнес, 14.10.2020
Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID
Бизнес, 09.10.2020
Во время тестового вылета нашли сразу три нелегальных предприятия
Бизнес, 09.10.2020
По данным аналитического агентства Frank RG, Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в ТОП-20 российских крупнейших банков по объёму выдач ипотеки за август 2020 года