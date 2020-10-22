К СберСпасибо присоединилась «Лаборатория Касперского»

Пул партнёров программы лояльности пополнился ещё одним онлайн-сервисом



К программе лояльности СберСпасибо присоединилась международная компания по информационной безопасности «Лаборатория Касперского». Теперь участники программы могут обменять накопленные бонусы на скидку до 99% при оплате покупки картой Сбербанка на сайте kaspersky.ru.



За каждую оплату картами Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard World Elite, Mastercard World Black Edition, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite клиентам будут начислены 7% бонусов от стоимости покупки. Покупки по любым другим картам Сбербанка принесут 5% бонусов.



- Мы рады, что пул наших партнёров пополнился ещё одним онлайн-сервисом, в котором участники программы лояльности смогут выгодно потратить и получить повышенные бонусы. Теперь у нас есть возможность сделать жизнь клиентов ещё безопаснее вместе со СберСпасибо и «Лабораторией Касперского» — это очень актуальный запрос в век цифровизации, - заявил Андрей Писарев, генеральный директор СберСпасибо.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

