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Сбербанк запустил акцию с повышенными бонусами «СберСпасибо»

Сбербанк запустил акцию с повышенными бонусами «СберСпасибо»
Бизнес, 
Также запускается новый сервис в партнёрском интернет-магазине

Сбербанк сообщает о запуске сервиса «Плати QR» в интернет-магазине «Технопарк» и старте акции, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки при помощи QR-кода, будут получать повышенные бонусы программы «СберСпасибо».

При оплате картами Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition, Mastercard Gold, Visa Platinum и Visa Gold с помощью сервиса «Плати QR» клиенты получат бонусами 8% от стоимости покупки, другими картами Сбербанка — 4%. Совместная акция банка и «Технопарка» продлится до 19 ноября 2020 года включительно.

- Сервис «Плати QR» мы внедрили в промышленную эксплуатацию летом 2019 года, и он быстро завоевал популярность как у населения, так и у бизнеса. Сегодня мы продолжаем наращивать его функциональность, а к нему подключается всё больше торговых точек малого, среднего и крупного бизнеса, которые используют такой способ оплаты в розничной сети и своих интернет-магазинах. Мы надеемся, что акция с нашим надёжным партнёром «Технопарк» привлечёт внимание покупателей к этому инновационному сервису и поможет им накопить значительно больше бонусов, чем обычно, - рассказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

- Развитие цифровых сервисов для клиентов – всегда приоритетная задача для нашей команды. Мы стараемся сделать взаимодействие с программой лояльности проще и понятнее, а чтобы клиенты могли совершать покупки в «Технопарке» быстро и выгодно – в помощь бесконтактная оплата сервиса «Плати QR». Уверен, что участники программы «СберСпасибо» по достоинству оценят новые возможности, - отметил Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».

Оплата по QR-коду — удобный и безопасный способ безналичных расчётов как онлайн, так и офлайн. Бесконтактная оплата смартфоном, которой ранее могли воспользоваться только владельцы NFC-устройств, теперь доступна пользователям более бюджетных моделей. Генерация персонального кода покупателя прямо в приложении Сбербанк Онлайн позволяет не тратить время на считывание QR-кода камерой смартфона. Чтобы провести оплату, кассир считывает QR-код покупателя сканером. Введение оплаты «Плати QR» не требует от бизнеса инвестиций в оборудование, а интеграция возможна по API. Также использование сервиса снижает расходы на эквайринг. Интерес к технологии отмечается не только со стороны малого бизнеса, но и от крупных торговых сетей.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбербанк банки
 
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