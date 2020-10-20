Сбер приглашает на международную конференцию «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности»

Она будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях
23 октября состоится юбилейная V международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности», организованная СберУниверситетом совместно с Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) при участии благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Ключевая международная конференция в области L&D на протяжении последних пяти лет является ведущей площадкой для дискуссий по глобальным проблемам и передовым практикам в области обучения и развития персонала.
Откроет конференцию и первую панельную дискуссию Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. О вызовах новой нормальности пойдёт разговор с президентом IBM Джимом Уайтхёрстом; вице-президентом по образованию Microsoft Энтони Сальсито; деканом Imperial College Business School Франциско Велозо; вице-президентом по исследованиям Gartner Яном-Мартином Лёвендалем и руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андреем Курпатовым.
Главная отраслевая конференция года будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях. Эксперты конференции обсудят, как продолжить и улучшить обучение в условиях новой нормальности, как развивать стойких лидеров и перепрофилировать специалистов в разгар кризиса, можно ли оптимизировать затраты, не потеряв в качестве обучения.
Мероприятие объединит руководителей крупнейших российских и зарубежных компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ мира, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.
Среди экспертов конференции:
- Игорь Баранов, и.о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета;
- Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка;
- Наталья Журавлёва, управляющий директор, начальник управленияразвития и карьеры Сбербанка;
- Гильермо Миранда, вице-президент и руководитель по корпоративной социальной ответственности IBM (США);
- Игнасио Гафо, заместитель декана, IE Business School (Испания);
- Владислав Шершульский, директор по перспективным технологиям, «Майкрософт Россия»;
- Роберт Галиерс, заместитель директора, Европейский фонд развития менеджмента (EFMD);
- Наталья Царевская-Дьякина, генеральный директор, ED2 Accelerator;
- Тахир Базаров, доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова;
- Ник ван Дам, директор центра корпоративных образовательных инноваций, IE University (Испания);
- Александр Ларьяновский, управляющий партнёр, директор по бизнес-развитию, Skyeng;
- Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области;
- Андрей Волков, директор института общественных стратегий, Московская школа управления Сколково;
- Мартин Мёрли, заместитель директора по корпоративным сервисам, Европейский фонд развития менеджмента (EFMD).
- Пандемия стала катализатором вызовов во всех сферах, включая образование. Она в очередной раз показала нам, что школы и вузы по всему миру столкнулись со сложностями, связанными с перестройкой форматов преподавания, необходимостью освоения новых инструментов и сервисов, но, самое главное, осознали важность развития цифровых навыков как у преподавателей, так и у студентов. Сбер — один из самых крупных заказчиков тех навыков, которые даёт система образования. Поэтому мы давно и успешно строим не только свою систему профессионального образования, но и инвестируем в развитие образовательных платформ для школ и вузов, — прокомментировал конференцию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
- В этом году на конференции мы обсудим, чему крупные корпорации и образовательные учреждения научились за период пандемии, насколько изменилась система обучения, какие образовательные подходы и технологии останутся с нами в перспективе, насколько актуальны прежние компетенции для развития сотрудников, как реагируют студенты и слушатели программ на новые реалии обучения, как создать новый, более качественный клиентский опыт в онлайн-форматах, а также поднимем другие актуальные вопросы, связанные с вызовами новой нормальности, — рассказал Игорь Баранов, и.о. ректора, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета.
21‒22 октября — в преддверии конференции —состоится онлайн-воркшоп для разработчиков образовательных решений Instructional Design for e-Learning. Воркшоп проведёт международный эксперт по педагогическому дизайну Тим Слейд—признанный гуру в создании электронных образовательных продуктов.
Регистрация и подробная программа — по ссылке: http://sber.me/?p=GBNfX.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
Сбер приглашает на международную конференцию «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности»
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