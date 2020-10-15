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Сбербанк расширяет возможности совершения покупок в кредит в магазинах Бурятии

Сбербанк расширяет возможности совершения покупок в кредит в магазинах Бурятии
Бизнес, 
Новой услугой уже воспользовались более 220 покупателей

В 150 торговых точках Бурятии клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара прямо на кассе. Услуга доступна благодаря сервису «Покупай со Сбербанком», который предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. В перечень торговых точек в Улан-Удэ входят магазины мебели, сотовых телефонов, автотоваров, строительных инструментов и материалов, организации по продаже окон, а также автошколы.

- В Бурятии данный сервис заработал в 3 квартале этого года. Сейчас мы получаем обратную связь и отзывы по работе и удобству сервиса, а также расширяем базу партнёров банка. Клиенты отмечают актуальность нового формата кредитования в магазинах. На сегодня услугой сервиса POS-кредитования уже воспользовались более 220 покупателей, общая сумма их покупок в кредит составила почти 4 млн. рублей, - рассказал Майдар Намзалов, начальник управления «Безналичные решения» Бурятского отделения Сбербанка.

Торговые точки, подключенные к новому сервису Сбербанка, в зоне кассы или во входной зоне размещают специальные стикеры с логотипом «Покупай со Сбербанком». С полным списком партнёров банка по POS-кредитованию можно ознакомиться на сайте www.pokupay.ru

Справка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.


Сбербанк банки
 
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