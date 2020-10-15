Россияне назвали Сбер одним из самых любимых брендов

Сбер выбрали 23% респондентов
«Пятёрочка», Сбер, YouTube, «Магнит» и «ВКонтакте» — так выглядят пять «самых любимых брендов за время пандемии COVID-19».Это удалось выяснить авторам исследования о потребительских настроениях, проведённого международной компанией BCG и исследовательским холдингом «Ромир» в сентябре*. В нём компании проанализировали отношение россиян к потреблению на фоне пандемии COVID-19, а также дали прогноз дальнейших изменений в течение шести месяцев. Выборка из 1500 респондентов репрезентирует городское население России.
По словам авторов исследования, топ-5 брендов, выбранных россиянами, отражают предпочтения потребителей в различных сферах — от покупки продуктов и банковских услуг до онлайн-контента. «Пятёрочку» как «самый любимый бренд на карантине» выбрали 25% респондентов, Сбер — 23%,YouTube—22% и «Магнит» и «ВКонтакте» — по 21% опрошенных**.
В десятку лидеров также вошел Яндекс, у него шестое место, далее следуют OZON, Wildberries, Google и МТС.
Лаборатория СберИндекс и одноимённый портал с середины марта 2020 года еженедельно исследуют поведение потребителей, измеряя расходы в основных категориях товаров и услуг, индекс потребительской активности в сорока с лишним городах России, а также индекс туризма, демонстрирующий изменения турпотока внутри страны. Во многом выводы аналитиков Сбера совпадают с выводами BCG и «Ромир», несмотря на то что исследования СберИндекса основаны на данных эквайринга Сбербанка, а не на интервью респондентов.
* Исследование потребительских настроений в России (третья волна, BCG в партнерстве с Romir, сентябрь 2020 г.).
** Исследование потребительских настроений: Выберите ТОП5 своих самых любимых брендов за время пандемии COVID-19, % всех ответов.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
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