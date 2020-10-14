Сбер запустил аналитическую платформу для бизнеса и государства

СберАналитика создаётся на основе данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров
Сбер запустил облачную аналитическую платформу СберАналитика для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Платформа поможет бизнесу и регионам находить зоны роста и упростит стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.
С помощью платформы предприниматели смогут лучше понимать текущие тренды и прогнозировать будущие для повышения организационной и маркетинговой эффективности бизнеса и роста продаж. СберАналитика предлагает отраслевые решения для поиска новых партнёров, оценки ёмкости рынка, вывода на рынок новых продуктов и услуг, сравнения себя с основными игроками рынка, мониторинга динамики рынка по ключевым показателям отрасли и многое другое.
Властям сервис поможет оценить привлекательность региона для жителей и туристов, выявить перспективные рыночные ниши и направления поддержки предпринимателей.
Застройщики, инвесторы и девелоперы смогут определить новые рынки и локации, оценить свою долю на рынке и найти потенциал для роста, а также составить детальный портрет жителя для выработки стратегии и тактики продаж.
Аналитика на платформе создаётся на основе больших данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных. Ежедневное обновление данных гарантирует актуальную информацию о состоянии отраслей.
- Уникальность СберАналитики — в способности предоставить бизнесу и государству самую актуальную информацию о состоянии отраслей в регионах. Многолетнее изучение потребностей клиентов, огромный массив данных и качественная аналитическая экспертиза дают безграничные возможности для повышения эффективности управления в различных областях менеджмента и на любых уровнях управления. Неважно, что вам необходимо проанализировать — перспективы развития туризма в определённом регионе или открытие новой торговой точки в конкретном ТЦ, — СберАналитика поможет принять верное решение, - рассказал Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер запустил аналитическую платформу для бизнеса и государства
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