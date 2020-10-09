Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в топ-20 крупнейших ипотечных банков

По данным аналитического агентства Frank RG, Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в ТОП-20 российских крупнейших банков по объёму выдач ипотеки за август 2020 года



Объём ипотечного кредитования в АТБ за месяц вырос на 15% и составил 1,7 млрд рублей, что позволило Банку занять 18-ю строчку рейтинга. По объему выдачи ипотеки на рефинансирование ипотечных кредитов АТБ вошел в ТОП-10 российских банков.



Согласно статистике Банка России всего в августе этого года банки выдали россиянам почти 155 000 ипотечных кредитов на сумму более 393,3 млрд руб. Как отметил регулятор, данные являются рекордными за всю историю наблюдений.



В докладе Frank RG отмечается, что уровень одобрения ипотечных заявок в августе составил 62 %, а всего было подано 604 тыс. заявок. В июле было одобрено 58% из 582 тыс. заявок. Резкий скачок интереса к ипотечному кредитованию обусловлен размером средневзвешенной ставки, которая в августе обновила исторический минимум, опустившись до 7,17% годовых, на 0,11 п.п. меньше, чем в июле.



- Действительно, количество сделок по приобретению жилья растет, что неудивительно, учитывая привлекательность и разнообразие ипотечных предложений. АТБ предлагает клиентам не только достаточно низкие ставки по ипотеке, но и сразу несколько вариантов оформления заявки и последующей работы с Банком. Процедуру можно провести удаленно, но если же будущему покупателю недвижимости требуется очная консультация, то мы готовы сопровождать его от выбора квартиры до финального подписания документов, - прокомментировал директор департамента развития ипотечного кредитования Азиатско-Тихоокеанского Банка Николай Мальнев.



Сегодня Азиатского-Тихоокеанский Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости. В Банке действуют собственные и государственные программы кредитования, в том числе «Дальневосточная ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» от 4,7% годовых. При этом на ряд льготных ипотечных программ АТБ предоставляет дополнительную скидку своим зарплатным клиентам и работникам бюджетной сферы.



Займы предоставляются с минимальным первоначальным взносом от 15 % стоимости жилья, а также возможен кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредитования составляет от 3 до 30 лет. Клиенты АТБ могут использовать материнский капитал или воспользоваться военной ипотекой.

Также в Банке действует программа рефинансирования ипотеки, которая позволяет снизить действующую процентную ставку по кредиту, оформленному даже в другом банке, до 7,6% годовых.



Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования АТБ можно на сайте Банка: https://www.atb.su/kredit/ipoteka/#/





