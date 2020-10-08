Он пришёл со взяткой в служебный кабинет
В Ангарске возбуждено уголовное дело на 41-летнего индивидуального предпринимателя за дачу взятку полицейскому.
По версии следствия, в сентябре в коптильном цехе в Ангарске полицейские выявили санитарно-эпидемиологические нарушения. 24 сентября владелец предприятия пришёл в служебный кабинет отдела полиции. Он предложил оперативнику 50 тысяч рублей за то, чтобы он не направлял информацию о выявленных нарушениях в компетентный орган.
Сотрудник полиции отказался от взятки и доложил о взятке своему руководству. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали бизнесмена.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Санкция статьи влечёт наказание на срок до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Бизнесмен в Ангарске пытался подкупить полицейского
Бизнес, Фото:
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