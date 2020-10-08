Бизнесмен в Ангарске пытался подкупить полицейского

Он пришёл со взяткой в служебный кабинет



В Ангарске возбуждено уголовное дело на 41-летнего индивидуального предпринимателя за дачу взятку полицейскому.



По версии следствия, в сентябре в коптильном цехе в Ангарске полицейские выявили санитарно-эпидемиологические нарушения. 24 сентября владелец предприятия пришёл в служебный кабинет отдела полиции. Он предложил оперативнику 50 тысяч рублей за то, чтобы он не направлял информацию о выявленных нарушениях в компетентный орган.



Сотрудник полиции отказался от взятки и доложил о взятке своему руководству. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали бизнесмена.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Санкция статьи влечёт наказание на срок до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

