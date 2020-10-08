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Иркутянку обязали снести автомойку-самоволку

Иркутянку обязали снести автомойку-самоволку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Женщина незаконно возвела здание площадью 600 «квадратов»

Куйбышевский районный суд Иркутска обязал местную жительницу снести самовольно возведённую автомойку. Соответствующий иск направила администрация города.

Женщине принадлежит земельный участок с разрешённым использованием под размещение индивидуального жилого дома. Однако, помимо одноэтажного дома площадью 33 «квадрата», иркутянка самовольно возвела капитальное двухэтажное здание, высотой 7,5 метров, общей площадью 608 кв.м. В этом здании и расположена автомойка.

- На ответчика возложена обязанность в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу за счёт собственных средств снести самовольную постройку общей площадью 608 кв.м. Решение суда было обжаловано ответчиком в апелляционном и кассационном порядке, оставлено без изменения и вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.
самовольные постройки
 
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